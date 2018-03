La Fiscalía pide un año de cárcel para un exsubdirector del IVAM por posesión de pornografía infantil

La Fiscalía de Valencia solicita un año de prisión para un exsubdirector de Finanzas del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) por un presunto delito de posesión de pornografía infantil. Según advirtió la Audiencia en su momento, el procesado guardaba en su ordenador de trabajo imágenes «claramente pornográficas» en las que se apreciaba «la minoría de edad de sus protagonistas».

El exsubdirector -investigado en otro procedimiento por presuntas irregularidades en la gestión del IVAM- está procesado por esta causa y se tendrá que sentar próximamente en el banquillo. Junto a la pena de cárcel, el ministerio público reclama la destrucción de los archivos. Por su parte, la defensa reclama la absolución para su representado al no ver delito. El procesado, sin antecedentes penales, siempre ha defendido, en diferentes escritos, que en las fotografías que le intervinieron no estaba claro que aparecieran menores, aunque se les viera jóvenes, puesto que no constaba claramente la edad.

Así mismo, alegaba que los desnudos de las fotografías eran artísticos y no pornográficos y que faltaba el dolo específico de la posesión de pornografía infantil. Insistía también en la mera intención de poseer obras de arte.

Sin embargo, la Audiencia afirmó, tras el mero visionado de las fotografías, que había imágenes en las que «claramente» se percibía la minoría de edad de sus protagonistas y aclaraba que no se apreciaban como obra artística sino «claramente pornográfica, con actitudes explícitas».

En todo caso, el tribunal agregaba que resultaba improcedente anticipar un juicio donde debía resolverse esta cuestión con las garantías pertinentes. Pero sí era «suficiente» esta constatación, afirmaba, para resolver la justificación de la continuación del proceso.

Este procedimiento por supuesta pornografía infantil es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 21 de València, que se centra en las presuntas irregularidades en la gestión del IVAM durante la época de Consuelo Císcar, y en el que este exsubdirector también figura como imputado.

En esa investigación, la instructora ordenó la práctica de diligencias y registros en el instituto cultural. Entre los documentos examinados, los agentes encontraron archivos con imágenes supuestamente pornográficas, por lo que se abrió otra instrucción sobre este extremo con el exdirectivo procesado como investigado.