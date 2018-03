Rambleta saca a la calle el fuego, la danza y la música de «Olea»

El espectáculo callejero cobrará especial protagonismo en el sexto aniversario de Espai Rambleta, de la mano de la compañía Visitants, que presentará «Olea». La pieza se presentará mañana en la explanada frente al contenedor cultural del barrio de Sant Marcel·lí. Precisamente ayer se anunció la inclusión de esta obra como candidata al mejor espectáculo de calle en los Premios Max.

«Es un espectáculo en el que fuego, danza, música y poesía se entrelaza en una pieza breve, intensa y emocionante, con un olivo como hilo conductor del espectáculo, el árbol siempre presente en todas las culturas mediterráneas antiguas y actuales como símbolo de resistencia fortaleza y paz», explica la Rambleta. La programación que ha reservado para su sexto aniversario girará en torno al Mediterráneo y las culturas.

«Olea» es obra de la castellonense Sonia Alejo, cuya andadura profesional como actriz se inició primero en la escuela municipal de Almassora y posteriormente en Visitants Cia Teatre en 1989 y que desde entonces compagina este trabajo con su formación constante y por libre en diferentes disciplinas: voz, lucha actoral y esgrima, interpretación, dramaturgia, técnicas de teatro de calle, danza, etc.

Como autora y adaptadora, Alejo ha trabajado en «El Viatged´Hugo» (2008) , adaptación de «Hugonstein». «La visita de los cómicos, escenas para Mercados Medievales», en 2009. «Cendra», en 2009, que fue premio«Evarist Garcia de teatre breu en valencià»; «Las Entrañas del Paraíso», en 2011 o «Judit & Paul» ese mismo año.

En 2011 estrenó «La ronda del miedo» y dos años después «Abelles». «Lluvia de palabras» fue la obra que precedió a «Olea», escrita en 2016, el mismo año en el que publicó «Tempus». Su última obra como autora es «La vida inventada de Godofredo Villa».

«Mi escritura está ligada a la emoción y no se sustenta sólo de palabras, también me gusta generar imágenes para la escena y el espacio público, con el que tengo una estrecha y larga relación. Remover y conmover no es un objetivo sino una consecuencia de lo que genero en mi escritura», señala la autora.