El público infantil se apropia de los museos en Pascua

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ofrece 28 propuestas culturales para disfrutar estas fiestas de Semana Santa y Pascua. Del 27 de marzo al 8 de abril los museos y centros de arte de Castelló, València y Alicante reúnen un conjunto de actividades especiales entre las que se encuentran conciertos, performances, visitas comentadas, talleres especiales, un ciclo de circo y cuentacuentos, cine infantil, además de diferentes exposiciones.

El objetivo de estas actividades especiales es abrir los museos y centros de arte a todos los públicos ofreciendo una programación cultural integradora y adaptada para cada franja de edad, fomentando la accesibilidad y la participación.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha señalado que "trabajamos para que los museos y centros de arte sean lugares que forman parte de la vida cotidiana de las personas, accesibles a todos y con una oferta cultural rica y diversa" y ha añadido que "se tienen en cuenta propuestas para un público especialista, pero también una amplia programación que atiende las necesidades del público general y que acerca la cultura a toda la ciudadanía".

La poesía y la música inician una semana en la que el circo vuelve a colarse en la salas del Centre del Carme, además de la literatura y del cine infantil, a través de cuentacuentos y de la proyección de cortometrajes de animación.

El Centre del Carme suma un conjunto de actividades especiales de acceso gratuito a su habitual programación educativa.

Este martes se ofrecerá el concierto poético Dadà és Back del Quartet dadaísta, compuesto por los instrumentos fabricados de Andrés Truna, el saxo de Miquel Jordano, la voz de Bartolomé Ferrando y la escritura espontánea de Marco Xalabarder. Se trata de un concierto donde la música y las palabras improvisadas desde la intuición y el inconsciente, se reúnen para ofrecer una experiencia de inmersión en el surrealismo.

El próximo miércoles, en el marco de la exposición ´Miguel Hernández / Vicent Andrés Estellés. La palabra toma parte / la paraula pren part´ el Centre del Carme acogerá ´Vicent Andrés Estellés: de mà en mà´, un espectáculo mezcla de voz y música a cargo de Francesc Anyó y Borgia Penalba donde los verdaderos protagonistas son los versos del poeta valenciano. La actividad está organizada por la Universitat de València en colaboración con la Conselleria d´Educació, Investigación, Cultura i Esport y el Consorci de Museus.

A partir del próximo jueves, 29 de marzo, y hasta el 8 de abril, el público infantil toma el Centre del Carme. La piezas narrativas de CCCContes, algunas populares y otras inéditas, llevarán a las y los pequeños, desde los 4 años, por un viaje de emociones a través de las diferentes salas de exposiciones. A su paso por la Sala Ferreres el universo multicolor de Okuda San Miguel se mezclará con el street circus del Gran Fele que vuelve estos días con CCCCirc.

En CCCCinema se ofrecerán un ciclo de cortometrajes de animación, que no se encuentran en los circuitos comerciales habituales, y que buscarán entretener y hacer reflexionar sobre la actualidad de nuestra sociedad, así como estimular la imaginación.

Dirigido a niñas y niños, a partir de 6 años, se podrá ver Con qué la lavaré (2003, 10?) y Ex libris (2009, 14?), Dent de lleó (2016, 7?), Marhaba (2016, 10?) y Selección del Festival de Curtmetratges per la Igualtat además de Zepo (2014, 3?), No corras tanto (2009, 5?) y Fragmentos de Frankenweenie y Anomalisa.

Además, para público intergeneracional se mantendrán las propuestas de Elisa M. Matallín ´Trobades per aprendre y desaprendre´ el taller, seleccionado en la convocatoria Tangent de proyectos de mediación que ofrece el Centre del Carme cada sábado y domingo por la mañana; y el taller ´Hijos del Jardín´ enmarcado dentro de la convocatoria Altaveu, los domingos por la tarde.

El ´Espai de Telles´ sigue siendo uno de los mayores reclamos por parte del público familiar que acude al Centre del Carme. El espacio permanente de experimentación para bebés de 0 a 3 años, está abierto en el horario habitual del centro.

Las actividades se completarán con las visitas comentadas a las exposiciones ´Okuda San Miguel. The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans´ en Ferreres hasta el 27 de mayo, y ´Miguel Hernández / Vicent Andrés Estellés. La palabra toma parte / la paraula pren part´ que se exhibe en la sala Refectorio, hasta el 15 de abril.

Con siete exposiciones y todas sus salas abiertas el Centre del Carme se encuentra a pleno rendimiento. En sus dos claustros se pueden ver las fallas / instalaciones ´Los Desastres de la Guerra. Caballo de Troya´ de Daniel García Andújar, hasta el 9 de abril y ´Principis de Tardor´, su falla infantil colaborativa, hasta el 15 de abril.

La sala Dormitorio está dedicada a la obra de la fotógrafa iraní Shadi Ghadirian. ´Com tots els dies´ muestra las contradicciones de la vida cotidiana de la mujer iraní, hasta el próximo 1 de abril.

Dentro de las convocatorias públicas del Consorci de Museus, el Centre del Carme exhibe en la sala Carlos Pérez el último momento de ´Reinventar lo posible / Accionar lo imaginable´ comisariado por Juan Luis Toboso (365 dies VLC), ´?es todo esto una posibilidad?´ con obra de André Alves, David Ortiz Juan, Diego del Pozo Barriuso, Estelle Jullian, Grace Schwindt, Jeleton, Josu Bilbao, Rafa Tormo i Cuenca y Teresa Marín. La exposición se podrá ver hasta el 20 de mayo.

En la sala 1 se exhibe ´Elogio de la Procrastinación´ (convocatoria Escletxes, de producción y apoyo a la investigación) una propuesta de reflexión compartida en torno a la propia existencia de la mano de la artista valenciana, Paula Valero, hasta el próximo 27 de mayo. Y en la sala 2 se puede ver ´Creación y pueblo´ hasta el 6 de mayo, una propuesta de Violeta Janeiro para la convocatoria V.O de comisariado que reúne las creaciones de Juanli Carrión, Enric Fort Ballester, Núria Güell/Levi Orta, Rubén Ramos Balsa, Sara y André y Nil Yalter.

Además se puede visitar la exposición ´Casa Hogar´ (convocatoria Altaveu) en la sala Contrafuertes, hasta el próximo 6 de mayo.

Castelló

El Museu de Belles Arts de Castelló exhibe, hasta el 1 de abril, la muestra ´De paisajes, paseos y paisanos: Porcar, Lahuerta, Varela'. La exposición reúne cerca de 80 obras procedentes tanto de los tres museos de bellas artes de Castellón, València y Alicante como de otras instituciones como el MNAC, el Museo Reina Sofía de Madrid o la Fundación BBV además de colecciones particulares.

El Espai d´Art Contemporani de Castelló por su parte, mantiene abierto su ´Espai de Telles´, un espacio permanente con el que el Consorci de Museus apuesta por integrar a los más pequeños en el entorno del centro de arte, aproximándolos a la creación contemporánea desde sus primeros años de vida.

Además el EACC acoge cada sábado el proyecto ´Pop into..´ resultante de la convocatoria Cercles de mediación cultural para jóvenes de 14 a 18 años.

La actividad del Consorci de Museus en la provincia de Castellón llega hasta Burriana con la exposición itinerante ´Blasco Ibáñez y el rostro de las letras´ que se puede ver en el Centro Municipal de Cultura La Mercé hasta el próximo 6 de mayo.

Alicante

La Lonja del Pescado muestra el primer momento del ciclo ´Tot el que veus és art´, proyecto comisariado por Pilar Tébar y José Luis Martínez Meseguer, seleccionado dentro de la convocatoria 365 dies ALC para el comisariado, durante un año, de la sala C del centro cultural.

Dedicada al videoarte en la muestra se puede ver la reivindicación feminista de Art al Quadrat; los pictovídeos o la experimentación geométrica de Santi Delgado; la preocupación por el entorno de Solimán López y Paco Valverde así como los códigos personales o sociales, percibidos desde distinto puntos de vista por Olga Diego, Ana Esteve, Helena Llopis y Antonio Ortuño.

Por otra parte en el Museo deBellas Artes Gravina de Alicante el Consorci de Museus, en colaboración con la Diputación de Alicante, exhibe ´Emilio Varela. El laberinto luminoso´ una exposición que sirve para recordar el nacimiento del artista hace 130 años, hasta el 1 de abril.

El Mubag acoge asimismo el resultado del proyecto Reset del Consorci de Museus, ´De objeto a sujeto. Género y arte en Alicante desde el siglo XIX´ que se podrá visitar también hasta el 1 de abril. La propuesta del colectivo Género y Cultura Visual redescubre la colección del museo desde una perspectiva de género.

Y para público familiar el ´Espai de Telles´ tiene también su sede en el museo Gravina de Alicante, para bebés de 0 a 3 años.

Por otro lado el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante acoge, cada fin de semana, el proyecto MACA Parking Club resultante de la convocatoria Cercles de mediación cultural para jóvenes, de 14 a 18 años.