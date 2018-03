«Todo el sector debe ir en una misma dirección»

Toda una vida dedicada al teatro, el doblaje y el audiovisual. Por este motivo, Empar Brisa recibió ayer emocionada en el Teatre Rialto el Premi Narcís que concede anualmente el sindicato de Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV).

P ¿Cómo recibió la noticia del premio que le acaba de conceder la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians?

R Con mucha emoción y mucha responsabilidad. Cuando Ximo [Solano, el presidente de AAPV] me llamó pensé: ´¿ya queréis jubilarme?´ (ríe).

P ¿Qué balance hace de su trayectoria?

R Mi trayectoria profesional, por la personal, ha sido difícil de combinar. Cuando empecé a hacer teatro también era de secretaria, cosía,... hasta empezar a sacar cabeza fue difícil. Pero he hecho mi camino y aquí estoy, no me puedo quejar.

P Desde su experiencia, ¿a quién tiraría de las orejas?

R A muchas entidades y políticos. Con el tiempo una se cansa, ahora se lo dejaremos a los jóvenes. Mi intención es disfrutar de lo que pueda trabajar, aunque siempre estoy en la lucha, apoyando porque hemos pasado años muy duros; sobre todo, al principio de Canal 9, no había convenios, no se entendía nada... Los principios han sido difíciles y ahora toca volver a empezar.

P ¿Qué espera de la nueva televisión autonómica?

R Que sea un televisión pública en condiciones, con nuestro idioma. Tengo esperanzas, pienso trabajar, pero debe ser para la gente joven que está ilusionada y muy preparada.

P ¿Cómo ve el sector?

R Siempre estamos a la espera y pendientes del teléfono, pero si hay ilusión y juventud, eso se supera. València es tierra de artistas en todos los niveles. Es una maravilla pero una pena que no se aproveche todo el talento que hay. Además, el sector debe ir todo a una, en una sola dirección.