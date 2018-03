La compañía de teatro Crit reflexiona sobre la Biblia en «La llum del món»

La compañía de teatro Crit vuelve a los escenarios para «recuperar» su esencia y «dialogar entre nuestro presente y nuestras bases culturales y lo hace esta vez partiendo de uno de los textos más universales de todos los tiempos, la Biblia».

Así lo avanzan fuentes de la compañía, que presentan la obra «La llum del món», interpretada por Panchi Vivó, José Montesinos, Daniel Tormo y Anna Marí, quien también firma la dirección del espectáculo. Esta pieza es una reflexión en clave de comedia «o de tragicomedia», con canciones y música en directo, basada en algunos pasajes bíblicos.

En el escenario habrá un espacio vacío, donde una compañía de teatro, formada por los actores Memoria, Entendimiento, Voluntad y Olvido, se enfrenta, «con preocupación, al texto fundacional de la civilización occidental», destacan las mismas funtes. En el espectáculo que resultará de este trabajo se difuminarán los límites entre el original y la copia, entre la tragedia y la comedia, y entre el pasado, el presente y el futuro.



Texto fundacional

Para su directora, Anna Marí, «este espectáculo es fruto de nuestra necesidad de sumergirnos en uno de los textos fundacionales de nuestra cultura, sin el conocimiento del cual no podemos entender quiénes somos, de dónde venimos, y posiblemente, dónde podríamos ir como creadores y ciudadanos europeos del siglo XXI». Crit -reciente premio Talento Joven organizado por Bankia y Levante-EMV en la categoría de Cultura- se ha aproximado a los pasajes bíblicos de manera periférica. De este modo, el Éxodo se representa a partir de tres personajes que caminan detrás de Moisés, y el Diluvio, a través de un trío que se ahoga. Jesús no aparecerá nunca sobre el escenario. Su nacimiento se representa en la búsqueda de los Reyes Magos; su Pasión, en la mirada de los apóstoles. Esta opción por los márgenes del texto no responde a la autocensura: «Escribimos este texto mucho antes de la ola de conservadurismo actual que nos afecta. Elegimos esta opción de crear desde la periferia por razones artísticas, pero ahora, por desgracia, nos viene bien», comenta Anna Marí.

Crit Companyia de Teatre, que el año próximo cumplirá diez años de trayectoria, «reivindica de nuevo» su objetivo de «divulgar» el patrimonio cultural a través del teatro enfrentándose a textos clásicos.

Ya lo hizo con «La vida inventada», escrita a partir de El Quijote, con «El nou Tirant» partiendo de la novela de Joanot Martorell, en «Espill» de Jaume Roig o en «Miguel Hernández, después del odio», que reivindica la vida y obra del poeta de Orihuela.

Esta vez, la compañía valenciana se acerca a los textos bíblicos desde la perspectiva del análisis del patrimonio, y no desde la interpretación que hace la Iglesia.

El espectáculo sólo se podrá ver por ahora, en forma de preestreno, en el Teatre l'Agrícola de Alboraia mañana a las 22.30 h.