Kaiser Chiefs actuará en el Valencia Fest de la Marina el 30 de junio

La banda británica Kaiser Chiefs actuará en la Marina como parte del festival 4Ever Valencia Fest que tendrá lugar el 29 y 30 de junio. El grupo encabezado por Ricky Wilson estará en la segunda jornada del evento, compartiendo cartel con The Prodigy, según confirmó ayer la empresa promotora del festival.

De momento son las dos únicas bandas confirmadas para la jornada del sábado, mientras que para la del viernes ya se han anunciado las actuaciones de Simple Minds, The Cult, The Jesus and Mary Chain y Santiago Auserón con Sexy Sadie.

Tras más de 15 años en activo, Kaiser Chiefs siguen dando guerra con su último disco, «Stay Together» (2016), su sexto álbum de estudio, donde se atreven con éxito a jugar con el pop, el dance y la electrónica.

Con este cambio de aires respecto a su anterior repertorio, los de Leeds renuevan una vez más su sonido, dispuestos a evolucionar y nunca quedarse atrás.

Su particular mezcla de brit-pop, post-punk y new wave ha dejado conocidos hits como «Ruby» o «I Predict A Riot», ya convertidos en himnos pegadizos que conquistan al público cada vez que suenan.

La promotora del Valencia Fest asegura que el recinto de La Marina vivirá un momento único con el directo de Kaiser Chiefs, la mítica banda británica del indie internacional. «30 años de cultura musical recorren una ciudad para volver a hacerte soñar despierto», es el lema de los organizadores del festival.