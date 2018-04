La espectacular gira que pudo ser pero nunca fue

U2, Guns n' Roses y Pearl Jam siguen siendo tres de las más grandes bandas de rock del planeta, pero en 1993 vivían momentos de auténtica gloria como treinteañeros en su máximo apogeo creativo y de popularidad.

Lo que ahora sale a la luz es que por aquel entonces hubo gestiones para una gira conjunta de los tres grupos, iniciadas a petición del cantante de Guns n' Roses, Axl Rose. Y parece ser que U2 aceptaron pero Pearl Jam fueron los que chafaron la posibilidad.

Es el antiguo mánager de Guns n' Roses, Doug Goldstein, quien en una entrevista con el fansite GnR Central ha revelado la historia, asegurando que tuvo lugar en 1993, después de que Pearl Jam aparecieran arrasando con su disco de debut, Ten (1991).

"Pearl Jam habían explotado, habían sacado Ten y estaban a tope. Yo estaba en Tel Aviv (Israel), estábamos allí tocando. Axl llegó por la mañana y me dijo 'no me importa si abrimos, no me importa si no cobramos, quiero hacer un concierto o unos cuantos conciertos con nosotros, Pearl Jam y U2 cerrando. ¿Puedes por favor llamar a todo el mundo?'. Y yo dice que claro", relata Goldstein.

El exmanager de Axl y compañía prosigue asegurando que el entonces mánager de U2, Paul McGuinness, dijo que la banda irlandesa se apuntaba. Sin embargo, la posibilidad se torció cuando se la planteó a Kelly Curtis, el mánager de Pearl Jam, quien inmediatamente rechazó la idea, incluso sin preguntar a la banda de Eddie Vedder.

Siempre según la versión de Goldstein, Curtis se negó desde el primer momento y no quiso trasladárselo al grupo. A pesar de que fue una corta charla, también fue tensa, pues Curtis terminó diciéndole a Goldstein que no le dijera cómo tenía que hacer su "maldito trabajo" después de que éste le sugiriera que quizás tendría que preguntar a los miembros de Pearl Jam antes de rechazar la oferta.