La Sala Off reabre sus puertas para la danza, la música y el teatro

La Sala Off, el centro escénico del barrio del Botànic, reabrió el martes por la noche después de haber recuperado la licencia de actividad. Los impulsores del teatro de la calle Turia 43 esperan inaugurar la próxima temporada con dos salas que mantengan una programación de danza, música y teatro, tal como adelantó este periódico la pasada semana.

Durante la reinauguración de la sala, se presentaron las nuevas instalaciones que acogerán durante los próximos meses una amplia programación de miércoles a domingo, con espectáculos de danza, música, cabaret, teatro infantil y teatro para adultos.

Los asistentes pudieron disfrutar de la música en directo del grupo de jazz de María del Plata Trío.

El Proyecto Off que cuenta con más de 15 años de recorrido, y por la que han pasado personalidades como el director Peter Brook o compañías como La Teta Calva, A Tiro Hecho o Wichita CO (todas ellas premiadas en los premios MAX). La intención del equipo de Off es contar con un segundo espacio escénico a partir del próximo mes de septiembre, que contará con un aforo de más de cien personas, y a finales de año reinaugurar La Cantina de la Off (cafetería-restaurante) con un nuevo comedor y cocina.