«Una gira como esta te abre la cabeza y te indica el camino»

Fito Cabrales (Bilbao, 1966) desembarcára con sus Fitipaldis el próximo 5 de mayo en la Marina de València con la gira que celebra su 20 aniversario. En su cabeza ya rondan los proyectos del futuro.

¿Cómo está funcionando la gira por sus dos décadas de trayectoria profesional?

Estupendo. Es ante todo celebración, como dices. A nosotros siempre nos hace ilusión estrenar gira, y en este caso es mucho más fácil porque es simplemente repasar el repertorio. Muchas veces cuando presentas disco tienes esa historia de querer mostrar las canciones nuevas, y luego tienes un follón porque tienes que quitar las anteriores, pero este caso es distinto. Es una celebración con el público y una excusa para salir otra vez de gira. En estos conciertos vamos con una banda en la están Carlos Raya (guitarra), Alejandro Climent (bajo) y Javier Alzola (bajo). Llevamos diez años con Joserra Senperena con el Hammond, pero como en esta gira estamos con otro repertorio y el está haciendo música para películas, hacemos los conciertos con esta formación.

¿Es un esfuerzo hacer 25 conciertos en 20 ciudades, y un show de casi dos horas?

Bueno, nos cansamos siempre porque ya tenemos una edad, pero nada más. Subimos al escenario por el 20.º aniversario y porque hay un ambiente estupendo en toda la gira, y todo lo que la rodea. Estamos también con Muchachito, con Jairo, y estamos deseando que llegue cada fecha para volver al concierto siguiente.

¿Son buenos tiempos para el directo? En 2012 decidió abandonar los grandes espacios en favor de una gira por teatros y auditorios.

En la gira por teatros nos pasó lo mismo que ahora. Realmente fue una bendición, porque al igual que ahora, que estaba buscando un nuevo disco y no estaba nada contento con lo que tenía entre manos, me llamaron recordándome el 20º aniversario, y se montó toda la gira sin tener nada planeado de antemano. Empezó a montarse el verano pasado cuando estaba en el estudio en casa. Y lo mismo ocurrió con la gira por teatros. Entonces no tenía la cabeza preparada para hacer un disco y nos inventamos esa gira porque simplemente queríamos salir a tocar otra vez. Y en cuanto a la salud del espectáculo [risas], se nota que hay ganas pero también en difícil de evaluar. No se puede explicar todo con la perspectiva mía porque son pabellones y tal, pero la mayoría de las bandas de rock and roll hacen otro tipo de circuitos, otras salas, y creo que el rock and roll lo que quiere es que lo dejen un poco tranquilo, lo del IVA cultural y demás, que no tengas que poner dinero aunque llenes las salas, y muchas veces eso es lo que está pasando, a muchos grupos les cuesta dinero.

¿Hay hambre de rock and roll entre las nuevas generaciones?

No podemos tocar para gente de mi edad, está muy bien pero no llenaríamos sitios tan grandes. El rock and roll no se si estará condenado como el blues, que al final te lleva a festivales y ya está, pero es una realidad que la gente joven se engancha, y en los conciertos la mayoría del público es joven. El rock and roll tiene, o debería tener, ese punto de juventud, aunque los que estemos encima del escenario seamos ya unos viejunos. ¿Cómo se va a lanzar la gente ahora al rock con la cantidad de músicas que hay? La sociedad es diferente, aunque la gente se sigue interesando por las bandas de aquí, y eso es lo que mantiene de forma estupenda al rock. Si saliéramos a tocar y no encontramos gente joven es que algo está pasando.

¿El 20º aniversario es una oportunidad para repensar la carrera de Fito?

La gira, como te decía, surgió sin pretensión y porque me estaba volviendo un poco loco sin saber a donde iba, y de repente surge la gira y me agarro a ella. Y claro, cualquier experiencia te aporta, y una gira es una experiencia muy grande, te abre la cabeza y la mente, y seguramente me va a indicar algún camino a seguir en el próximo disco. Además, esta gira no es demasiado extensa en tiempo, porque para finales de junio habré acabado, y podré retomar el trabajo del disco.

Los seguidores de Fito no se podrán quejar. Al margen de la gira, está reciente la publicación por Warner de la antología «Fitografía», con un libro, dos DVD, una recopilación de su repertorio desde 1998, y todas las colaboraciones.

Un proyecto de este tipo es mucho curro. Se cumplían 20 años desde que salió a Puerta Cerrada (1998), y nunca me han hecho mucha ilusión los aniversarios, las cajas de este tipo, pero de repente me dijeron que me iba a gustar, que había muchísima gente involucrada en esta historia, que mucha gente iba incluso a escribir sobre lo que había pasado en estos 20 años, entre músicos, periodistas y de todo, y aparte, lo que más ilusión me hizo fueron las colaboraciones. Nunca había pensado que había tanta gente, y de repente dije que si. Y no ha sido fácil. No es un grandes éxitos, de juntar y ya está. Hay un trabajo detrás, de la discográfica, de todo el mundo, y en verdad y cuando más allá del audio te encuentras con libros, fotos... como fan también me gusta.

¿Se puede aventurar, tras diez discos en dos décadas, cuál va a ser el próximo paso de Fito? ¿Habrá cambios o cabe prever más rock, con el mismo verso y pulso que hasta ahora?

[Risas] Los artistas siempre intentamos cambiar algo, y luego la gente no se da cuenta a menos que sea un cambio muy drástico. Pero, los cambios van de disco a disco, en las formas de componer y de producir, es difícil que el público lo aprecie. Siempre digo, medio en broma, que el próximo disco no lo canto yo, y si es así la gente pensará que es otra cosa. Es verdad que siempre estamos en esa búsqueda de reflejarnos en lo que estamos haciendo, ese es el mayor cambio, y no quiero que mi próximo disco refleje al Fito de hace tres o diez años. Ese es el cambio que buscamos.