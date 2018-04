Las jornadas del cómic de València develan su primer invitado

Las VII Jornadas de Cómic de Valencia, organizadas por la Asociación Valenciana del Cómic, van poco a poco desvelando los nombres de sus invitados. Así, la entidad ya ha anunciado la presencia de Sergio Dávila, que trabaja actualmente en la serie "Conan: The Slayer".

Sergio Dávila (Viladecans, 1978), alumno de Jaime Calderón, comenzó en 2012 su andadura profesional dibujando series como "Red Sonja", la fantasía steampunk "Legenderry", "Lord Of The Jungle" y "Swords Of Sorrow" en Dynamite, realizando portadas para "Vampirella", "Flash Gordon" o "Green Hornet". Dibuja varios números para DC de "Superman", "Wonder Woman" e "Injustice. Gods Among Us" y con el personaje de Robert E. Howard trabaja en la serie de Dark Horse "Conan: The Slayer", publicada por Planeta en España.

Además, las jornadas, que se celebrarán del 25 al 27 de mayo en el Mercado de Tapineria, cuentan para esta edición con un cartel realizado por un "primer espada" del noveno arte: Daniel Torres.

Torres ("Roco Vargas", "Opium", "Tom", "La casa"), autor que comenzó a despuntar en lo que se denominó Nueva Escuela Valenciana en la década de los 80. Ha escogido como protagonistas a gatos personajes de cómic, como Pumby de José Sanchis, Garfield, Doraemon, Blacksad, Don Gato, Krazy Kat y otros que pueblan la plaza del mercado de Tapineria, donde se celebran las Jornadas.

Daniel Torres (Teresa de Cofrentes, 1958) comienza a publicar a principios de los años 80 como autor completo, ocupándose de guión y dibujo, en las cabeceras editadas desde Barcelona, con especial afinidad por el estilo de línea clara franco-belga, principalmente en el Cairo, donde Daniel Torres publica con éxito "Opium" tras su debut en El Víbora con "Asesinato en 64 imágenes por segundo".

Tras el cierre de las revistas Daniel Torres publica "Tritón" protagonizado por su personaje más popular, Roco Vargas, continuando sus aventuras en obras como "Saxxon" y "La Estrella Lejana", además del álbum "Sabotaje". En 2009 publica la novela gráfica "Burbujas" y su proyecto más ambicioso, "La casa. Crónica de una conquista", realizada durante un espacio de tiempo de seis años, aparece a finales de 2015. En 2017 publicó "Júpiter", una nueva entrega de las aventuras de Roco Vargas.