El Real cerrará su bicentenario con la «mejor temporada» de su historia

El Teatro Real culminará la celebración de su bicentenario con la «mejor temporada» de su historia, que en 2018/2019 traerá, con un presupuesto de más de 30 millones, quince óperas que incluirán un estreno absoluto, dos estrenos en España y siete títulos que se incorporarán al repertorio del coliseo.

Robert Wilson, Plácido Domingo, James Conlon, Joyce DiDonato, Nina Stemme, Peter Sellars, Robert Carsen o Juanjo Mena son algunos de los nombres destacados de la «ambiciosa» temporada.

«Yo diría que es posiblemente la mejor temporada que el Teatro Real ha tenido nunca, en este momento en que estamos culminando su bicentenario», dijo ayer Gregorio Marañón, presidente del patronato del Real, acompañado de Ignacio García-Belenguer, director general, y Joan Matabosch, director artístico.

El teatro ha prorrogado hasta 2023 el contrato con el británico Ivor Bolton como su director musical titular -lo es desde febrero de 2014-.

Para esta nueva temporada, el Real incluirá en su repertorio La Calisto, de Francesco Cavalli; Dido & Aeneas, de Henry Purcell; y Capriccio, de Richard Strauss. A su renovado repertorio se unirán La peste, de Roberto Gerhard; Com que voz, de Stefano Gervasoni; Only the Sound Remains, de Kaija Saariaho, y Je suis narcissiste, de Raquel García-Tomás.

«Estamos muy contentos, muy orgullosos de la temporada próxima. Creo que es un modelo de temporada del Teatro Real, algo así como la temporada ideal», explió Matabosch.