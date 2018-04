Qué exposiciones visitar este fin de semana en València

El fin de semana se convierte en el momento perfecto para visitar los museos y exposiciones de la ciudad. La ciudad ofrece un amplio abanico para los amantes del arte en cada una de sus corrientes. Aquí, algunas de nuestras propuestas.

'Joan Miró. Orden y desorden'. En el IVAM. Sin duda, una de las exposiciones más esperadas y que más expectativas ha levantado en lo que va de año. El centro de arte de la calle Guillem de Castro reúne obras del referente del arte del siglo XX que van desde pintura, hasta cerámica y carteles. El visitante del IVAM puede además completar su estancia con las exposiciones 'Las constelaciones de Julio González', 'La eclosión de la abstracción' o 'Caso de estudio: Ródchenko'.

'Ignacio Zuloaga. Carácter y emoción'. En la Fundación Bancaja. La primera exposición monográfica del pintor vasco, uno de los artistas clave en el cambio del siglo XIX al XX europeo, llega a València. La muestra propone un recorrido exhaustivo por la obra de Zuloaga a través de una selección de 66 lienzos que ofrecen una revisión retrospectiva de su trayectoria con obras datadas entre 1888 -cuando el artista contaba con 18 años- y 1945, el año de su muerte. El edificio de la Fundación Bancaja acoge también la muestra 'Espais d'art', que explora el universo creativo de cerca de 40 artistas vinculados a la Comunitat Valenciana y nacidos a lo largo de las décadas de los años 60, 70 y 80.

Okuda San Miguel. 'The multicoloured equilibrium between Animals and Humans'. Es la muestra más colorida de la ciudad y en la que los visitantes de todas las edades se hacen selfis con las llamativas obras del artista. La exhibición reúne obras pertenecientes a diferentes etapas de su carrera, abarcando formatos tradicionales como lienzos, maderas, esculturas o fotografías, junto a otros no tan convencionales en el ámbito de la instalación y el video.

'Cómics y tebeos en el MuVIM'. La exposición se enmarca dentro del ciclo del MuVIM Cómic ON y está formada por dos exposiciones que analizan una, el auge del cómic norteamericano y la otra, su influencia en el cómic de España. En la Sala de Alfons Roig, la muestra «La eclosión de los clásicos» aborda el impacto que tuvieron aquellos personajes creados en la prensa norteamericana a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En el Hall del Museo se expondrá «El inicio del cómic en la Península», una muestra que hace hincapié en la influencia de estos en España.

'El enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico'. En el Museu de Prehistòria de València. En 1934 se halló el Vaso de los Guerreros, fragmentado y parcialmente quemado, en un depósito votivo del Tossal de Sant Miquel de Llíria. Por la singularidad de su ejecución se considera una obra maestra del arte ibérico del siglo III a. C. Este extraordinario objeto permite narrar una historia social dando respuesta a cuestiones elementales que guían la investigación arqueológica.

'El juego del color'. En el Centre Cultural La Nau de la Universitat. Rafael Armengol muestra en el claustro de La Nau el tratamiento que hace del color. Desde 1967, en que hizo algunos de los primeros cuadros trabajando la difracción de los colores, basándose en la visión de la imagen en los mass media, esta desestructuración de la luz ha sido un signo de identidad cabal de su obra. Además, el centro exhibe también la muestra 'Tal como suena. Ensems, 40 años', dedicada a las cuatro décadas del festival de música contemporánea.