Javier Moro: "Siempre me veo envuelto en polémicas"

Aunque asegura que está acostumbrado a las polémicas porque "siempre" se ve envuelto en alguna, el escritor Javier Moro sostiene que no ha sido "agradable" la última, surgida por la coincidencia del tema de su novela "Mi pecado", sobre la actriz Conchita Montenegro, con el libro de otra autora.

"Me han querido crucificar por eso", ha destacado Javier Moro (Madrid, 1955) en una entrevista con Efe un día antes de que salga a la venta su novela "Mi pecado" (Espasa), que obtuvo el Premio Primavera de Novela 2018 el pasado 23 de febrero.

Una novela en la que relata la historia de la actriz española Conchita Montenegro, quien en 1930, con apenas 19 años, desembarcó en el dorado Hollywood, donde triunfó y, además, cautivó a Leslie Howard, uno de los actores más célebres de la época, pero también un hombre casado que le doblaba la edad.

Y es que la vida de esta actriz, que a su regreso a España se casó con un diplomático, Ricardo Giménez-Arnau, y renunció a su carrera de actriz, es también el argumento de la primera novela de la periodista Carmen Ro, "Mientras tú no estabas", que fue publicada por La Esfera de los Libros el pasado otoño.

Según ha explicado, Moro estaba finalizando su libro cuando salió el de Carmen Ro, ya que tenía que entregarlo en noviembre: "Ni lo he leído ni me ha servido ni lo he utilizado", ha recalcado el escritor, que ha asegurado que "no iba a leer en ese punto un libro sobre el mismo tema: no se hace por deontología del escritor; no lo lees porque, aunque no quieras, se te puede quedar una frase".

"Es lo que se llama contaminarse. No te puedes contaminar, es peligroso", ha indicado Moro, que ha insistido en que ha habido "una coincidencia realmente curiosa" y ha destacado que en otras muchas ocasiones se han escrito libros sobre el mismo tema.

A lo mejor, ha dicho, leerá el libro de Carmen Ro, pero se ha mostrado convencido de que no aporta más de lo que su novela cuenta sobre la historia de la actriz.

"He ido a hablar con gente que ha conocido a Montenegro, desde Alfonso Ussía a Jimmy Giménez-Arnau o la condesa de Romanones, y nadie me ha dicho que hubiera otra persona escribiendo otro libro. No sé de dónde ha sacado su información: desde luego no de las fuentes que yo he utilizado", ha indicado el escritor.

Conchita Montenegro, una de las primeras españolas en Hollywood. Wikipedia.

Conchita Montenegro fue, en su época, una actriz muy conocida en Hollywood, una de las pocas españolas que consiguió un estatus de "estrella internacional". Pero a su llegada a España en pleno franquismo y tras casarse con un diplomático, enterró su pasado e hizo "borrón y cuenta nueva", lo que contribuyó a que su historia cayera en el olvido.

"Sorprende la ferocidad con la que rechazó su pasado", ha recordado Moro, ya que no aceptó ni premios ni homenajes que el mundo del cine quiso hacerle. La actriz murió en 2007 en total anonimato.

El autor ha destacado el "enorme sentimiento de culpa" que Conchita Montenegro tuvo por la muerte del actor británico Leslie Howard, con el que mantuvo un largo idilio y que murió en 1943 en un avión abatido por los alemanes cuando regresaba de un viaje por España tras una misión secreta.

Moro asegura que, aprovechando la relación que ambos habían tenido en Hollywood y la influencia de la familia de Ricardo Giménez-Arnau, esposo de Conchita Montenegro, la diplomacia británica trasladó al actor a España para que transmitiera un mensaje del Gobierno de Winston Churchill a Franco para que España no apoyara a Alemania en la guerra.

"La vida real tiene tantas cosas que no te las podrías inventar. Cuentas una historia como ésta sin base documental y no se la cree ni Dios. Y sin embargo, ocurrió. Y la magia de la literatura es que te permite hacerlo creíble", ha recalcado el escritor.

Por eso, ha disfrutado al poder engarzar una "pequeña historia" de una relación sentimental con la "gran historia" de la Segunda Guerra Mundial.