El Musical se abre a las voces brasileñas

El tempo brasileiro impregnará hoy el Teatre El Musical (TEM) con dos cantautoras procedentes de la tierra de la bossa nova como Dom la Nena y Namina. El doble concierto, que tendrá lugar a partir de las 21 horas, trata de poner en valor a la mujer creadora, tal y como ha informado el auditorio. Las dos artistas presentarán temas de sus próximos trabajos, que fusionan géneros como el jazz, el folk o los ritmos latinoamericanos.

La actuación de Dom la Nena (Dominique Pinto) es una de las más esperadas de la temporada del TEM. La violonchellista y pianista brasileña actuará en València por primera vez para cerrar su gira española, en la que ha presentado su nuevo trabajo, Soyo. «En mis anteriores discos abordé el tema de la identidad, ahora me dejo llevar dentro de la multiculturalidad», asegura la cantautora, quien se trasladó a los 13 años a Argentina y más tarde a París, donde se inició en la industria con Jane Birkin. «Es una mujer maravillosa, con una gran fuerza. Me marcó mucho», señala. Dom la Nena canta en castellano, portugués y francés. «La lengua viene después del ritmo, no escribo en un idioma de manera premeditada».

La han calificado como «la joven Brian Wilson» (Wall Street Journal) y como la cantante «nómada». «Realmente no me veo así. No he parado de trasladarme de un lugar a otro desde mi adolescencia. Sin embargo, he fijado mi residencia en París. A pesar de ello, me veo como una ciudadana del mundo». Y eso muestran su propia música, porque Dom la Nena mezcla en sus canciones tanto el pop, como el jazz o la música caribeña. «No me gustan nada las etiquetas, ya que no veo la necesidad de definirme», asegura.

La otra protagonista del doble concierto es Natàlia Miró don Nascimento, conocida con el nombre artístico de Namina. La compositora, nacida también en Brasil pero afincada en Cataluña, preestrenará algunas de las canciones que formarán parte de su próximo disco, el tercero de su carrera, que bajo el título de La Revolta. «Es mi trabajo más íntimo y personal», explica la cantante. Asegura que hace «canciones, no panfletos», sin embargo, es el álbum en el que más vigencia ha tenido el contexto político y social en el que vive, donde impera «la contradicción y la tensión social». «Vivir conectado significa vivir en tensión», señala. La Revolta, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, será el primer trabajo de Namina que no saldrá del micromecenazgo.

«No quiero que mis seguidores financien más mi música, quiero que acudan a los conciertos y que los disfruten». Según la cantante catalana, el directo es la base de la estabilidad económica de todo proyecto musical en la actualidad, y donde se concentra toda la magia de la música. «Cada canción es irrepetible sobre el escenario. El riesgo del directo es adictivo», apunta.