Fabio Biondi y Gustavo Gimeno han encumbrado carreras profesionales muy diferenciadas. Son la cara y la cruz de distintas monedas. Sin embargo, los dos tuvieron un mentor que catapultó sus trayectorias. En el nombramiento de Biondi (Parlemo, 1961) como director musical de la OCV fue determinante la intermediación de otro italiano: Carlo Majer. Anterior director artístico del Teatro Regio de Turín y director del Teatro San Carlos de Nápoles, Majer recomendó el fichaje de Livermore y Biondi a Les Arts. Para el primero tuvo que convencer a Helga Schmidt y para el segundo tuvo que persuadir al propio Livermore, cuando este ya ocupaba el puesto de intendente. El triunvirato formado por Majer, Livermore y Biondi ha perdurado durante más de una década y continúa hasta la fecha.

Violinista experto en repertorio barroco, Biondi no venía de dirigir grandes repertorios orquestales cuando entró a Les Arts, según fuentes del coliseo. Es por ello que Livermore decidió compensar la batuta de Biondi con una segunda, la de Roberto Abbado, conocedor del repertorio lírico del siglo XIX y XX.

En 1990 fundó Europa Galante, uno de los grupos de música barroca más premiados de Europa. En Les Arts, ha dirigido las óperas Piramo e Tisbe, Il corsaro o Silla, de Haendel, con la que debutó en Les Arts en enero de 2016.

Por su parte, su posible sucesor cuenta con una amplia experiencia en el terreno sinfónico y lírico. La agenda de Gustavo Gimeno (València, 1976) no deja de sumar compromisos. Es director asociado de la Boston Symphony Orchestra, la Orchestre National de France, la Wiener Symphoniker and the Philharmonia Zurich o de la Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, donde comenzó su carrera en 2012 como asistente de Mariss Jansons.

En tan solo seis años, el valenciano se ha posicionado como uno de los directores españoles más solicitados. Actualmente es el director titular de la Orquesta Filharmónica de Luxemburgo. Su compromiso acaba en el año 2022.