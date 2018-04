Manic Street Preachers presentará su nuevo disco en el festival 4everValencia

Manic Street Preachers será uno de los grupos que actuará el sábado 30 de junio en 4everValenciafest, que tendrá lugar en el recinto de la Marina. Según ha explicado la organización en un comunicado, los galeses "presentarán en exclusiva" en València 'Resistance Is Futile', su nuevo disco.

De esta forma, Manic Street Preachers se une a los ya anunciados Simple Minds, The Prodigy, The Cult, Santiago Auserón + Sexy Sadie,The Jesus and Mary Chain y Kaiser Chiefs en este nuevo festival que tendrá lugar el 29 y 30 de junio.