El FIB incorpora a su cartel el soul de nueva planta de Rag'n'Bone Man y la electrónica del sueco Eric Prydz

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebrará del 19 al 22 de julio, ha anunciado una nueva tanda de confirmaciones para su cartel de 2018 en la que destaca la presencia, por primera vez en esta cita, de Rag'n'Bone Man. Junto al británico, una de las voces más populares del soul de nueva planta, el FIB también ha anunciado la incorporación al cartel del productor y DJ sueco Eric Prydz, de los veteranos y mancunianos The Charlatans, el electropop bailable de Metronomy, el pop oscuro de Anna Calvi, además de Pale Waves y Sofi Tukker. Se suman así a los ya anunciados The Killers, Liam Gallagher, Travis Scott, Pet Shop Boys, Two Door Cinema Club, Justice, The Vaccines y Madness.

El FIB destaca el debut en Benicàssim de Rag'n'Bone Man, cuyo «impresionante» álbum, «Human», ha sido aclamado por el público y la prensa y consiguió ser disco de platino en tan solo tres semanas «llenando de intensidad las listas de muchos países». Sobre Eric Prydz destaca el FIB su «impactante» electrónica. The Charlatans, subrayan, «demostrarán, veintisiete años después de 'Some Friendly', que siguen evolucionando con su trabajo 'Different Days' y de hits como 'The Only One I Know', 'Weirdo' o 'One To Another'».