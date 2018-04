El valenciano Vicent Llorach aspira a convertirse en Mr. España Internacional 2018

El joven Vicent Llorach luchará el próximo 5 de mayo en la final de Mr. España Internacional 2018 por conseguir el primer puesto en el certamen de belleza masculino para València.

Desde 2010 en varias ocasiones la corona del certamen fue para la representación valenciana. David Roca, Daniel Barreres, Christian Pérez y José de Haro tras su triunfo tuvieron el privilegio de representar a España en Puerto Rico, Islas Filipinas, Indonesia y Polonia.

Nacido hace 22 años en Peñíscola, Llorach se define como un joven sincero, humilde, honesto, amigo de sus amigos y enamorado de su familia.

En la actualidad vive en València, ciudad en la que estudia el grado de Magisterio Infantil, formación que sumará a su titulación del Ciclo Medio y Superior de Técnico en Actividades Físicas y Deportivas. Apasionado por el mundo de la docencia, su estudio y análisis asegura que "la educación es la mejor manera de cambiar muchos de los aspectos negativos actuales de la sociedad, la transmisión de buenos y positivos valores a los más pequeños es la mejor de las herramientas para guiar una nueva población pacífica y con conductas ejemplares de armonía, comprensión, con mayor uso del dialogo, rechazando la agresividad como medio y solución".

Vicent Llorach se siente "satisfecho" de muchas de las decisiones que ha tomado en la vida: "A los trece años descubrí mi pasión por el deporte y me propuse dejar de ser un adolescente con sobrepeso, comencé a comer sano y a practicar deporte de manera regular", "seguro que la genética cuenta para tener un buen fisco pero la perfección es fruto del esfuerzo y la disciplina".

Se presentó al primer casting de preselección para Mr. Ciudad de Valencia 2017 en Sagunto, lo ganó y se situó directamente en la final del certamen celebrada el pasado mes de noviembre en Feria Valencia, en la jornada de clausura de "Fiesta y Boda", día en el que ganó el pasaje para representar a Valencia en Mr. España Internacional 2018. El reconocido certamen se celebrará en Tenerife el próximo 5 de mayo. "Me gustan los nuevos retos, sumar experiencias y aprender de ellas; representar a València en un certamen nacional es ilusiónate por la oportunidad que se me brinda para darme a conocer en el mundo de la imagen y la moda, pero también supone la gran responsabilidad de no decepcionar a los que han confiado en mí y decidido que reúno las condiciones para luchar por este premio", explica el joven.

Con 1,93 centímetros de altura, ojos azules y pelo rubio, este valenciano es la imagen de una nueva generación de jóvenes que trabaja y estudia, se cuida y practica hábitos saludables, compatibles con la diversión y el tiempo para redes sociales, amigos y familia.

"Lo que más te llena de toda esta experiencia es pasear por tu pueblo y que la gente se detenga para felicitarte y darte su apoyo". "Hacia tiempo que no veía a mis padres tan orgullosos y felices por mí". Asegura que por ellos y toda la gente que le ha brindado su apoyo y confianza dará lo mejor de sí e intentará dejar a València y a los suyos en lo más alto.