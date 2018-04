La Habitación Roja reaparecerá en València en el festival de Les Arts de junio

La Habitación Roja reaparecerá en València el próximo 8 de junio como parte del Festival de les Arts. La banda tuvo que suspender el concierto de presentación del disco «Memoria» que tenía previsto para el pasado sábado 21 de abril después de que su cantante Jorge Martí fuese hospitalizado de urgencia por un tromboembolismo pulmonar. Este contratiempo también les obligó a suspender los conciertos que tenía previstos la pasada semana en Madrid y Barcelona.

Fue la propia banda la que ayer mismo anunció su participación en el festival que tendrá lugar en la Ciutat de les Arts el 8 y 9 de junio. «La última vez que tocamos en el Festival de les Arts no lo pudimos pasar mejor. Repetimos, en nuestra casa y rodeados de grupos amigos. Muchas ganas de volver a tope y veros pronto!». El día 8 estarán como cabeza de cartel Crystal Fighters, y también tocarán entre otros Dorian, Carlos Sadness, Viva Suecia, El Columpio Asesino o los valencianos Navvier. El sábado los cabezas de cartel serán Lori Meyers, y con ellos tocarán Mando Diao, Sidecars, Coque Malla o La M.O.D.A. entre otros.

Martí, que ya ha sido dado de alta y se encuentra recuperándose en la casa de su familia en l´Eliana, relató el pasado fin de semana en las redes sociales explicando lo ocurrido. «Llevo más de un año con problemas respiratorios cuando hago esfuerzos físicos. Pensaba que estaba en baja forma, pero ahora sé que algo iba mal. En la gira mexicana achacaba la falta de aire a la altura del DF y luego en Navidad, al llegar a casa, tuve unos episodios de disnea que me hicieron acudir al médico», explicó sobre los problemas que le llevaron el 17 de abril a hacerse una prueba diagnóstica que le detectó la trombosis», explica en Facebook.

«El hecho de que sea un adulto joven, sano y fuerte y de que mi empeoramiento haya sido progresivo, ha hecho que mi corazón aguante y compense esa falta de aire permitiéndome hacer una vida normal con una saturación de O2 del 91%, que es para llevar oxígeno suplementario -añade el cantante- Me han recomendado unas semanas de tranquilidad, y me van a realizar un estudio a fondo para saber las causas y la etiología de mi dolencia. Hay que averiguar por qué me ha pasado, pero ahora la cosa está controlada con la medicación. espero estar de vuelta muy pronto sobre los escenarios y que esta historia que os he contado quede en una anécdota», concluye.