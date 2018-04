El IVAM acoge un congreso sobre temática LGTB

Por primera vez en España, tiene lugar este fin de semana en el IVAM un congreso de temática LGTB organizado por varias universidades españolas, encabezadas por la Universidad de Murcia y con la colaboración del museo valenciano. Bajo el título "Resistencias del Sur", el congreso, que contará con la presencia de más de una treintena de expertos, como Alberto Mira (Oxford-Brookes University), Brice Chamouleau (Universidad de París 8 Vincennes-Saint Denis), Kerman Calvo (Universidad de Salamanca) o Lucía Egaña (Programa de Estudios Independientes-MACBA), entre otros, tiene como objetivo analizar las realidades culturales, sociales y políticas de trans, lesbianas y gais en la España de los años 70. El objetivo, problematizar algunos lugares comunes respecto a su historia e indagar en los puntos ciegos de los relatos que se han construido hasta ahora. Durante tres días, habrá sesiones de cine, ponencias, mesas redondas y performance artísticas, desde el jueves 26 de abril hasta el sábado 28.

El congreso está organizado como parte del proyecto "Cruising the 1970s: Unearthing Pre- HIV/AIDS Queer Sexual Cultures", financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizon 2020, en su modalidad Humanities in the European Research Area (HERA y ha sido coordinado desde la Universidad de Murcia en colaboración con el Intitut Valencià d´Art Modern (IVAM), de Valencia. Colaboran las universidades de Edimburgo, Varsovia, Newcastle, la Oxford-Brookes University, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Universidad Carlos III y la Universidad Autónoma de Madrid y la de Castilla-La Mancha.

La performance artística "Antritenimiento 70" a cargo de Graham Bell Tornado, que tendrá lugar en el hall principal del IVAM, cerrará el congreso el sábado a las seis de la tarde.