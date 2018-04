Los británicos Killing Joke cierran el cartel del primer 4ever Valencia Fest

La banda británica Killing Joke cierra el cartel de la primera edición del 4ever Valencia Fest, que se celebrará los próximos días 29 y 30 de junio en la Marina Sur de la ciudad.

Así lo desveló ayer Miguel Jiménes, director del festival musical, junto a Marcos Casañ, promotor del evento. La veterana banda de post-punk británica Killing Joke actuará el 30 de junio, día en el que también están programados The Prodigy, Kaiser Chiefs, Manic Street Preachers y los valencianos The X. Un día antes, el 29, actuarán Simple Minds, Santiago Auserón y Sexy Sadie, The Cult, The jesus and Mary Chain y los valencianos Los radiadores.

Killing Joke destaca por «una reputación forjada en fuego, azufre y magia, además de un intelecto colectivo feroz», y por haber sido «durante mucho tiempo uno de los conjuntos más icónicos e influyentes del rock», según los organizadores.

Junto a las bandas, el festival ha previsto las actuaciones de pinchadiscos «que fueron fundamentales para construir la imagen de vanguardia que puso a València en el punto de mira del mundo», resaltó Jiménez, quien avanzó además que se desarrollará una exposición sobre música y un circuito gastronómico recomendado con ofertas especiales para los asistentes.

«Es un homenaje a la ciudad, para devolverle al lugar de la vanguardia que nunca debió perder», coincidieron Jiménez y Casañ, quienes señalaron que este festival es para aquel público que no quiere «un festival de botellón».