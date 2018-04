Una Mostra territorial y sin estrellas de Hollywood

La cuenta atrás para la próxima edición -la número 33- de la Mostra de València ha comenzado. A penas seis meses tienen los nuevos responsables del festival cinematográfico para poner en marcha el engranaje que tendrá como resultado la vuelta de uno de los certámenes con más identidad de la Comunitat Valenciana. La cita será el próximo mes de octubre, seguramente en su tercera semana.

presentó ayer en el Ayuntamiento a los encargados de recuperar el certamen, que regresa a la gestión municipal. Tello, Rosa Roig, directora técnica, y Eduardo Guillot, vicedirector y encargado de programación de la Mostra, ya avanzaron ayer que será un encuentro que destacará por los contenidos referidos al Mediterráneo y en el que no se esperan grandes estrellas de Hollywood.

Tras los orígenes de la Mostra

«La idea es revivir la Mostra. València necesita que renazca una cita tan importante. Queremos fomentar la participación ciudadana, construir una imagen de València como capital cultural del Mediterráneo. Entendemos que hay que apostar por ella, por cómo fue en sus orígenes, no en los que degeneró después». El Mediterráneo -prosiguió Tello- «es un contexto geográfico que actualmente tiene mucho que decir». Además, señaló que «queremos que sea un festival sostenible económica, social y medioambientalmente; no queremos un festival fastuoso, de grandes fotografías, grandes continentes y pocos contenidos. La ciudad solo puede crecer turísticamente de forma sostenible apostando por la cultura».

En este sentido, Guillot añadió que «no habrá [previsiblemente] estrellas de Hollywood, pero no por radicalidad, sino porque no tienen cabida. En cambio, si miramos a países como Italia, Francia, Portugal o Grecia vemos que se están haciendo cosas valiosas. No faltará gente que interese al público, pero traer a gente para que se pasee por la Malva-rosa y se vaya no tiene sentido». Dijo al respecto que es una edición «modesta en planteamientos [cuenta con 375.000 euros de presupuesto] pero ambiciosa, y que marcará la línea a seguir».

«Se trata -según Guillot- de recuperar un festival que perdió su identidad en la deriva y que desapareció. Es poner en valor el cine de la mediterranía, con profesionales, películas y cuestiones que afecten al Mediterráneo». Y aunque aún están perfilando cuestiones concretas, Guillot avanzó que habrá sección oficial, por ahora de largometrajes, y que todas las películas que lleguen serán de estreno en España y tratarán sobre la identidad cultural mediterránea.

Roig, por su parte, apuntó que «esta edición marcará las bases para consolidar el proyecto y ponernos en relación con la ciudad y los colectivos».

En cuanto a los espacios de exhibición, Tello señaló que todavía no están definidos, a lo que Guillot añadió que «estamos en la búsqueda y barajando las opciones más oportunas».

Contrato por tres años

La directora técnica y el vicedirector artístico llegan por designación del Ayuntamiento, siguiendo los estatutos de la Mostra, explicó Tello. Roig y Guillot tendrán un contrato de dirección con la administración local, por tres años con posibilidad de renovación y por el cual cobrarán 71.170 euros y 65.000 euros, respectivamente.