La Fira del Llibre se empapa de actualidad

Cientos de personas acudieron ayer a la tercera jornada de la 53.ª edición de la Fira del Llibre, que se dejó empapar por la actualidad española con presentaciones y firmas de contenido social y político. La jornada de ayer estuvo marcada por la asistencia de autores como Pilar Urbano, que habló de su nueva obra dedicada al caso Noos, y por la presentación de El Día 3, la novela gráfica en torno a los accidentes del metro de València firmada por Cristina Durán, Giner Bou y la periodista de Levante-EMV Laura Ballester.

El primer fin de semana de las jornadas literarias organizadas por el Gremi de Llibrers comenzó con muy bien pie, a pesar del mal tiempo que reinó durante las primeras horas de la tarde. Los paraguas plegados formaron parte del paisaje de Jardines de Viveros en señal de precaución para los asistentes a las charlas, a las presentaciones y a las actividades de la Fira. Pese a que las temperaturas fueron buenas, el cielo no invitaba a salir de casa sin un paraguas o una chaqueta. Sin embargo, el goteo de asistentes no cesó hasta pasadas las 18 horas.

La tercera jornada de la Fira también estuvo marcada por la censura y la situación política española gracias a la exposición «Mordassa. Açò no va de gats», una muestra colectiva organiza por la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) que aborda las consecuencias e implicaciones de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. La exposición, comisariada por los ilustradores Núria Tamarit y Elías Taño, podrá visitarse hasta el próximo 6 de mayo en el espacio dedicado a las editoriales valencianas en la Fira.

Una de las visitas más esperadas de la jornada fue la de la periodista Pilar Urbano, que acudió para firmar ejemplares de La pieza 25, sobre el caso Noos. La escritora tuvo palabras sobre los últimos casos relacionados con la libertad de expresión en España, como la sentencia contra el rapero Valtonyc. «El rap ha sido considerado un género menor, parecía una travesura de adolescentes, pero está diciendo verdades, por eso está habiendo castigos», apuntó, para quien, en cualquier caso, «el insulto es el argumento de quien no tiene argumentos». Respecto al casoo Noos, objeto de su último trabajo, la autora aseguró que constituye «el charco ultimo que provoca la abdicación del rey». «Como ciudadana, me pareció una reacción saludable, no de rabia, no de venganza, sino de exigirle a una institución como la Corona, que no se elige sino que viene dada, ejemplaridad», afirmó.

La Fira también acogió la presentación de los libros Nou homenatge a Catalunya (Ara Llibres), del periodista valenciano Vicent Partal; Al principi de tot hi ha la guerra (Sembra Llibres), de David Fernàndez y Anna Gabriel, exportavoces de la CUP en el Parlament de Catalunya.