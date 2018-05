El género «noir» español e italiano marcará el inicio de Valencia Negra

Valencia Negra iniciará este viernes su programación, dedicada a la literatura de este género y que este año teñirá la Sala Russafa de amarillo, el color que utilizan los italianos para referirse a las tramas de thriller, crímenes y asesinatos, ya que el certamen pondrá el foco tanto en obras españolas como en autores de este país.

Desde su primera edición, el centro cultural colabora con este festival que tiene la literatura como eje central, pero en el que otras disciplinas como el cine, la música o el teatro tienen cabida en una programación distribuida en más de 40 espacios diferentes de la ciudad y de algunos municipios cercanos.

La Sala Russafa será escenario este viernes de los primeros encuentros con escritores, con una fuerte presencia de autores italianos este año. «Cuando el negro es amarillo» es el título de la primera charla, conducida por el periodista de Levante-EMV Voro Contreras.

En ella, «dos de los mejores exponentes del giallo italiano» conversarán sobre el momento que atraviesa la literatura de este género en un país «donde la corrupción y la mafia ha marcado su historia en el siglo XX y todavía en el XXI».

El biólogo y el traductor

Bajo esta premisa, a las 19 horas comenzará el encuentro con Santo Piazzese y Mirko Zilahy. El primero es un biólogo y profesor universitario de Palermo que en 1996 publicó su primer libro, I delitti di via Medina-Sidonia. Sin embargo, no ha sido hasta 2017 cuando su obra ha llegado a España, con Asesinato en el jardín botánico. Ambientada en su ciudad natal y en Sicilia, la historia no se recrea tanto en la ejecución como en la investigación de una misteriosa muerte en una trama que avanza a ritmo de blues y jazz, con un gran protagonismo de las referencias musicales y cinematográficas.

En el polo opuesto al estilo de Piazzese, el traductor, editor y autor Mirko Zilahy hablará de su segunda novela negra, La forma de la oscuridad, en la que el asesinato se convierte casi en una expresión artística de manos de un obsesivo personaje capaz de convertir en realidad sus pesadillas. Esta vez el escenario es Roma, en una trama intensa y sangrienta en la que la venganza se presenta como única forma de hacer justicia.

Del mismo modo, a las 20 horas será el momento del encuentro ítalo-español conducido por Mikel Labastida. El periodista modera una charla bajo el lema Desde ambas orillas del mediterráneo, en la que compartirán escenario las autoras Alicia Giménez Bartlett y Ben Pastor.

Ben Pastor es el seudónimo de María Verbena Volpi, licenciada en Arqueología y nacida en Roma, pero nacionalizada en Estados Unidos, donde reside. Sus novelas suelen ambientarse en la historia reciente europea, con tramas donde los personajes reales y ficticios entretejen historias donde se descubre que la realidad está plagada de episodios oscuros.

Por su parte, la barcelonesa Alicia Giménez Bartlett se centra más en ambientes y espacios contemporáneos. Ella es la creadora Petra Delicado, una inspectora de la Policía llena de contradicciones y capaz de resolver negros crímenes en una serie que ya suma 11 novelas y que complementa otras líneas narrativas de la escritora, con los que ha obtenido galardones tan señalados como el Premio Nadal (2011) o el Planeta (2015).