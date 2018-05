La igualdad salarial llega a «The Crown»

Claire Foy, actriz que interpreta a la reina Isabel II «The Crown», de Netflix, ha recibido un pago con carácter retroactivo de 200.000 libras (unos 225.000 euros) por su labor en la serie, según ha informado el rotativo británico The Daily Mail. La retribución se produce tiempo después de que se revelara que Foy estaba cobrando menos que su coprotagonista masculino Matt Smith en la serie -el duque de Edimburgo-, a pesar de que ambos habían aparecido en los mismos episodios desde el mismo momento.

Este pago llega para compensar la disparidad salarial, suponiendo que a Smith le pagasen 10.000 libras (13.500 euros) más que ella -que cobraba 29.000- por cada capítulo, pues la cantidad exacta que recibía el actor nunca ha sido revelada.

En un principio, los productores de esta serie -una de las más caras de la historia, sólo la primera temporada costó unos 130 millones de dólares- trataron de justificar la brecha salarial debido a la fama cosechada por el intérprete al ser la undécima encarnación del Doctor Who lo cual, a su criterio, elevaba su caché. Sin embargo, esta opinión no era recogida por Smith, que apostaba por la igualdad. «Claire es una de mis mejores amigas y creo que deberíamos cobrar por igual y que debería haber igualdad para todos», aseguraba en una entrevista a The Hollywood Reporter. Finalmente, los productores pidieron disculpas a la actriz.

Claire Foy también ha hablado sobre la polémica en torno a la brecha salarial en «The Crown». La actriz que ha encarnado a la reina Isabel II en las dos primeras temporadas de la ficción de Netflix reconoció haberse sentido incómoda con la sucesión de noticias en torno a su sueldo, a la par que calificó de razonable la conversación iniciada sobre la desigualdad en ficción televisiva.

«Me ha sorprendido mucho porque me han colocado en el centro de todo, y todo aquello de lo que te conviertes en centro acaba resultando muy, muy incómodo y desde luego fuera de lo común», señaló.

«Pero no me sorprende en el sentido de que se trata de una serie protagonizada por una mujer. Entiendo que a la gente le llamara la atención», afirmó sobre el hecho de que su partenaire Matt Smith, que encarnó a Felipe de Edimburgo, cobrara más que ella aun siendo ella la protagonista de la serie.

Disparidad de salarios

La disparidad de salario entre actores y actrices se refleja en las listas anuales publicadas por la revista Forbes. En 2017, Emma Stone ocupó el primer lugar en la lista de actrices mejor pagadas, con 26 millones de dólares, mientras que Mark Wahlberg fue el hombre mejor pagado con 68 millones de dólares en ganancias anuales estimadas.

En 2016, Robin Wright contó cómo llegó a dar un ultimátum a los responsables de «House of Cards» para que su sueldo se equiparara al de su marido en la ficción, interpretado por Kevin Spacey. Por contra, hay series paritarias como «Juego de tronos» donde Emilia Clarke y Lena Headey cobran igual (500.000 dólares por episodio) que Kit Harington, Nikolaj Coster-Waldau o Peter Dinklage