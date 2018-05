Mueveloreina: "Nuestra música es como nuestro público, bizarra y variopinta"

Mueveloreina aparecieron en 2016 como una de esas sensaciones virales que crecen de la nada a través de Youtube y los teléfonos móviles. Pero en poco tiempo, y gracias a canciones como "Vivas", "Cheapqueen" o "Défense", se han convertido en una de las opciones más serias de esa forma de entender la música que algunos califican como "trap" y otros no nos atrevemos a calificar porque ya no tenemos edad para estas cosas. Pero, desde la ignorancia, uno sospecha que el discurso de Mueveloreina va más allá de la etiqueta de moda, tanto a nivel música como temático.

Ellos, por si acaso, han definido a su música como "electrapical" (una mezcla de electrónica, trap y tropical)". El viernes por la noche estarán en el Festival Vesos que se celebra en Las Naves de València, donde se califica su música de "sonidos pegajosos (mezcla de ritmos latinos y electrónicos) y contenidos líricos, punzantes y críticos con los males de la sociedad". "Sorprendentes y eclécticos resulta complicado etiquetarlos en un único estilo", añaden los organizadores.

Ayer, Karma Cereza y Joaco se encontraban en El Cabo de Gata grabando el vídeo de "Corazón", una "oda al amor romántico, pero como lo entendemos nosotros, que es el amor de 'Asesinos Natos' a la española, un poco como 'Jamón Jamón'", explican para intentar definir esta especie de "reguetón suave". Joako se atreve a definir la música de Mueveloreina como "muy bizarra y variopinta, como nuestro público". Karma, por su parte, explica señala que la ausencia de un "estilo definido" en el dúo tiene que ver con los nuevos modos de consumir música. "Ahora no compramos discos, hacemos listas de canciones en las que ponemos todo lo que nos gusta. Ahí hay de todo".

Pese a ello, los valencianos tienen la intención de hacer un disco "después de verano, cuando pase toda la vorágine de los conciertos". Será en formato digital, claro, pero manteniendo ese concepto de álbum clásico, con un principio y un final, una historia y una coherencia. "Sí, queremos hacer algo más convencional, esa sería la palabra".

Karma se mostraba ayer "entusiasmada" por la cita del viernes en Las Naves. "Las veces que hemos actuado en València ha sido siempre en La 3 (el club de la calle Padre Porta), y suele ser siempre en horario de discoteca, a las 4 o las 5 de la madrugada, con la peña reptando hasta el escenario y todos colocadísimos. Pero lo de Las Naves será otro rollo, a una hora (23.30) a la que no estamos acostumbrados y con una mezcla generacional entre el público que tampoco es la de nuestro público habitual".

Sobre esa particularidad de haber fogueado su propuesta musical en las discotecas, señalan que es "fantástico" que en clubes como La 3 se esté recuperando esa costumbre tan de los primeros años de la Ruta de incluir bandas en directo en medio de las sesiones. "Yo no he vivido eso, pero ojalá que vuelva eso que pasaba en Barraca o en Chocolate, esas bandas que venían de Inglaterra para tocar a las tantas de la madrugada. Pero me parece que aún estamos muy lejos".

Pese a ello, anuncian que no piensan adaptar su discurso a ese público más amplio en el que seguramente no faltará algún niño. "A los chiquillos hay que hablarles con naturalidad. Cuánto más escuchen y más sepan de lo que verdad pasa, mejor. Pero ante todo somos un grupo divertido, hacemos música para pasarlo bien".