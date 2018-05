La periodista mexicana Alma Guillermoprieto, Premio Princesa de Comunicación

La periodista mexicana Alma Guillermoprieto ha sido galardonada con el premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades 2018, por "representar los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea", según refleja el acta del jurado.

Guillermoprieto, quien también es bailarina, profesora y escritora, se mudó con su madre a Estados Unidos durante su adolescencia. Su carrera profesional comenzó a mediados de los 70 escribiendo para el diario británico "The Guardian". Posteriormente pasó al "Washington Post", donde sacó a la luz la masacre de Mozote de El Salvador, uno de los mayores actos de violencia contra la población, que tuvo lugar durante la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992.

En los años 80, Guillermoprieto se convirtió en jefa para América del Sur de la revista "Newsweek" y posteriormente publicó extensos reportajes en periódicos de renombre como "The New Yorker" y "the New york Times". La galardonada también cuenta con diversos reconocimientos, como el premio Maria Moors Cabot, una de las distinciones internacionales de periodismo más antiguas.

Entre sus obras destacan "Samba", "El año que no fuimos felices" y "La Habana en un espejo".

En 1995 fue invitada por Gabriel García Márquez al al taller inaugural de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia y desde entonces ha sido una de las figuras destacadas por su compromiso con el periodismo Latinoamericano,

El año pasado, el grupo argentino "Les Luthiers" recibió el premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades por ser "un espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea", según recogía el acta del jurado.