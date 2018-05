El teatro que pica como una abeja

Torneo. Como Muhammad Alí, ocho autores valencianos flotarán como una mariposa y picarán como una abeja en un combate de textos teatrales al K.O. Sólo para uno será la gloria

Hay muchas formas de escribir. Por ejemplo, como los estilistas, con frases rápidas pero largas; como los fajadores, de sentencias cortas y efectivas; o como los pegadores, sin mucha finura pero causando un gran impacto. A partir del 21 de mayo y hasta el 12 de junio, los aficionados al teatro de València, Alicante y Castelló podrán ver que, en muchas ocasiones, escribir es combatir, no sólo con uno mismo, sino también contra los demás. Literalmente.

En la tercera edición del Torneo de Dramaturgia Valenciana ocho autores valencianos buscarán la gloria enfrentándose entre ellos en combates por parejas de 45 minutos en los que un actor o actriz profesional interpretará sus textos y el público elegirá cuál es el mejor. Cuartos de final en las tres capitales de provincia , semifinales y por fin la final, que tendrá lugar en el Teatro Rialto de València dentro del Festival Tercera Setmana.

El gimnasio del Barrio de San Cristobal, uno de los templos del boxeo en València, sirvió ayer para presentar la edición de este año del torneo, en la que se han implicado el Institut Valencià de Cultura (IVC) y la SGAE, que se encargará de abonar el sueldo de los autores (300 euros) y de los intérpretes.

Se subieron al ring el director adjunto de Artes Escénicas del IVC, Roberto García, y el autor Gabi Ochoa, impulsor de esta iniciativa en la Comunitat Valenciana, junto al presentador de la competición, el actor y dramaturgo Xavo Giménez, además de los escritores Josi Alvarado (aka «Pepita alicantina dinamita»), Paula Llorens («La cotorreta de Canals»), Adrián Novella, Javier Sahuquillo («El partisà d´Extramurs), Ruth Sancho y Núria Vizcarro («La rabosa del Rabal de Castelló), que participarán en el torneo junto a Jerónimo Conelles y Pascual Carbonell. En la realización del torneo colaboran también la Sala OFF (que acoge los cuartos de final en València) y Creador.es.

La idea está tomada del Festival Temporada Alta de Girona y del dramaturgo Jordi Casanovas, que fue el encargado de establecer las normas de los combates. Entre otros: la lectura de los textos no tiene elementos escenográficos ni puesta en escena, el autor no conocerá hasta dos horas antes que actor interpretará su obra y la victoriosa recibirá un premio simbólico. Además, los combatientes tendrán que incluir en sus textos una frase incluida en la obra ganadora del pasado año. Era de Mafalda Bellido y la frase es «¿Cuántos zippos con el galeón nacarado que me regalaste necesitamos para esto?».

Robert García defendió que esta actividad como «una herramienta perfecta para visibilizar la dramaturgia viva valenciana entre un público amplio».