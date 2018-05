Cycle: "El tema remember apesta"

La banda madrileña Cycle -Luke Donovan, David Kano, La China y Juanjo Reig al aparato- arriesgan y sorprenden y tras cuatro álbumes en los que la presencia de electrónica era natural y permanente, ahora apuestan por el rock en estado puro, "rabioso, descarado y directo a la yugular, sin artificios ni postureos, reivindicando y bebiendo de sus propias influencias musicales y personales: rock, punk, new wave, Madchester, etc", según señala la propia banda.

Para "Electrick" , Cycle han contado con las colaboraciones de artistas como Floren (Los Planetas) , Guille Mostaza y Luis Rodríguez (León Benavente) . También, en esta nueva entrega, la sugerente voz de La China Patino tiene más impronta, al igual que las guitarras de Juanjo Reig que aquí logran más protagonismo que nunca.

Posiblemente. Aunque Cycle siempre ha contado con guitarras como un elemento mas, no como instrumento solista como ha pasado en este disco.No me molan los virtuosos, me aburren y me cansan. Creo en la simplicidad y en la inmediatez, sobre todo por mi mala memoria, prefiero recordar un riffazo quedón, que un coñazo de desarrollos con punteos. Menos es mas, siempre.No padre. Músicas diferentes para distintos estados anímicos.Verguenza es una palabra que desconozco, y mas, si hablamos de música.Nunca pienso en la gente cuando compongo o cuando me junto con Juanjo. Pienso en si me la pone dura, pienso si vibro escuchándolo , pienso si nos reímos y flipamos del rollo que tiene. Nunca pienso en los demás, ni de si va a gustar.Es lógico reivindicar lo que pasó. Pero no hay que pasarse. El tema "remember" apesta. Fue un movimiento musical y cultural muy grande formado por gente muy drogada y en cuyo movimiento muchos murieron y muchos se quedaron mirando al cielo.Y también "Solidarity" y "Baby´s on fire". Son versiones que nos gusta hacer porque son buenas canciones en si mismas, no porque pertenezcan a un movimiento en concreto.Cycle no se basa en cyclos perfectos. Componemos cuando queremos, sacamos disco cuando tenemos cosas que decir y cuando no, guardamos silencio.La verdad es que tocamos en todo tipo de eventos. Hasta alguno que no se puede contar€Bien, teniendo los pies en el suelo y sobre todo, TRABAJANDO.Una mezcla de las cuatro cosas.Por que no? Es nuestro idioma, es un buen tema y nos sentimos a gusto tocándolo. Es posible que no sea el último."Apple tree" también es un tema pop. En el fondo, intentamos ser gente normal.