Efervescencia, comida y medio ambiente en el Vesos de Las Naves

La actuación de Mueveloreina dará el pistoletazo de salida hoy al festiva Vesos que se celebra durante este fin de semana en Las Naves València. La música «efervescente» como la de este dúo valenciano (o la de Jupiter Lion, AFFKT, Julio Bustamante, Gilbertástico, The X, Fru Katinka, Geografies, Doctor Lobo, Linqae, Nomera y No More Knobs), las propuestas gastronómicas y una serie de exposiciones y charlas en torno al medio ambiente, junto a novedades como un «slow fashion market» mañana sábado, serán los ingredientes principales del certamen.

Además, el Vesos cuenta con una programación especial enfocada al público infantil, con las actuaciones musicales de Gigatrin y Femme Fractal, y el taller de percusión «La pinada» con música a partir de materiales reciclados.