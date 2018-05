Ravi Coltrane actuará el domingo en Jimmy Glass

La sala Jimmy Glass (premio Portada del Mes de Levante-EMV) presenta el domingo 13 de mayo, dentro del Ciclo 1906, This Against That, un quinteto excepcional liderado por el gran trompetista Ralph Alessi -uno de los más incisivos exploradores del jazz contemporáneo-, con el atractivo de la participación especial del saxofonista Ravi Coltrane, hijo de John Coltrane y una de las grandes estrellas del jazz contemporáneo.