Cabanyal Íntim inicia un viaje multidisciplinar para rescatar la Memoria

La octava edición del Festival Cabanyal Íntim arranca este jueves con una fiesta de inauguración en el patio de La Mutant a las 20 horas que dará paso a dos intensas semanas con las artes escénicas más íntimas y experimentales dirigidas a todo tipo de público.

Cabanyal Íntim cumple 8 años compartiendo con más de 8.000 espectadores experiencias teatrales únicas, lúdicas y vitales. Y lo hace bajo el convencimiento de que el teatro es una poderosa y necesaria herramienta para la libertad de expresión, la reflexión, la convivencia, la educación, la tolerancia, la inclusión social, la estimulación sensorial, la denuncia o la creatividad.

La Memoria, lema del festival, se colará en toda su amplitud a partir de este viernes y hasta el próximo día 20 de mayo por los hogares y otros espacios singulares del barrio del Cabanyal. Desde la memoria personal, colectiva e histórica, pasando por la memoria de un barrio y sus habitantes, la memoria de la libertad artística –tan necesaria en estos días- hasta la desmemoria ligada a la enfermedad o a la política, la memoria del cuerpo o el arte de la memoria.

Historias llenas de olvido

La memoria histórica surcará por muchas de las piezas de la programación. Los cantos a capella y la música de Cent i la mare, compañía dirigida por María José Peris, adentrará al público en una casa llena de voces que nos transportan a través de la música y el teatro a la guerra civil española con Ombres. La memoria asociada a este conflicto recorre también la propuesta de la dramaturga vasca Olatz Gorrotxategi cuyo 43º 13´ 44 evoca las coordenadas de la fosa común en la que fue enterrado su abuelo.

La inmersión escénica en este período histórico se podrá experimentar desde otros prismas distintos como el de las ondas radiofónicas de Ampartito te ampara. Cabanyal Radio Libre 1937, espectáculo de Antonia Bueno, o desde la reinterpretación del cancionero liberetario internacional que recogen las Canciones de Guerrilla de Don Rogelio J.

Y para enfrentarnos a nuestro pasado más cercano, el festival rescata este año la figura de Florencio Pla Meseguer "La Pastora", uno de los maquis de Els Ports de Castelló más buscados por el régimen franquista, a través de un espectáculo que se acerca al personaje y mito de esta mujer lésbica y sanguinaria con Instruccions per a no tenir por per si ve La Pastora, de La Ravalera.

Un viaje temporal y existencial es el que ofrece Paco Zarzoso con su campañía Hongaresa de Teatre para adentrarnos, a través del teatro de texto en Piedra y encrucijada. Y la memoria como almacén de recuerdos sustenta Atlas: La alquimia de lo cotidiano, un laberinto sensorial diseñado por Isabel Martí y Ana Ulloa.

Un recorrido por la memoria cercana, lejana y futura de los habitantes y transeúntes del barrio del Cabanyal es el que recoge Temptatives d´un barri que recorda, una muestra del taller de teatro colaborativo Desde el barrio. La necesidad de hacer cambios cuando las cosas se estropean es la base que sustenta la pieza California de la compañía del mismo nombre. Y con un fuerte componente crítico y reflexivo Cantataticó presenta su recital performativo de poesía sonora Quieroynopuedo que indaga en cómo el lenguaje nos da modelo y nos modela.

Electrofeminismo, Alzeihmer y memorias de mercadillo

La compañía Cuervos junto al valenciano Sergio Villanueva, director de cine y teatro, guionista y dramaturgo, nos invita a conocer un universo dramático y jocoso, de carácter costumbrista Donde los viejos no andan. El humor acompaña también al espectáculo itinerante que recorrerá el Mercado del Cabanyal para dar a conocer las historias, delirios y recuerdos de tres personajes de casta: Las marujas, varíces y raíces, interpretados por la Cía Pa toda la vida. Y propuesta de humor y electrofeminismo es Penkoletas sisters Feminista Show con la que Kankaneo Teatro se ha propuesto deconstruir cualquier tipo de etiqueta opresora impuesta por un sistema patriarcal.

El Teatro de la Catrina reconstruye por su parte con una pieza multidisciplinaria la vida de una mujer a partir de unas cartas compradas en un mercado ambulante, las mismas que configuran Carmen Muñoz o el rescate de una memoria. El Colectivo Isiquion invita al público a El funeral de Raúl Molero, el hombre que quiso y no hizo para desgranarnos sus sueños, anhelos y su obsesión por la muerte. Historia muy íntima y personal es la que ofrece la actriz Ángela Bermúdez, quien reconstruye la historia de sus padres en Yo no puedo olvidarla.

Con motivo de la celebración del Día del Anciano, El teatre de Marionetes de Edu Borja acompañará al espectador al interior de una residencia de ancianos para conocer a los Iaios, sus ganas de vivir y su manera de afrontar el día a día.

Para el público infantil y familiar, el festival lanza dos propuestas muy atractivas: La historia entrañable de cómo un titiritero rescata los recuerdos olvidados de su abuelo víctima del Alzheimer, que conoceremos en Recuerdo una vez? de la mano de Muppetece Teatro; y las narraciones y cuentos que nos trasladan a la guerra civil de Lü de Lürdes y Carlos Alcolea en Nada es verdad ni mentira. Y la danza bailará por la memoria con un programa doble con dos estrenos absolutos: Síndrome de ausencia inducida, de La Casa Amarilla y Trampantojo, de Abel Martí Belda.

La programación se complementa con una larga lista de actividades paralelas gratuitas, desde mesas de debate, acciones colectivas de danza, encuentros poéticos, hasta una clase abierta de flamenco.