Actriz, presentadora, humorista y cantante. Llum Barrera cuenta con muchos roles profesionales que le han valido ser una de las personalidades mediáticas más queridas en España. «En la televisión siempre he representado un perfil más cómico, pero ya me he cansado un poco de la comedia». Según Barrera, su rol favorito es el de «actriz de teatro», por ello, regresa ahora a València con «La lista de mis deseos», una obra teatral basada en el bestseller de Grégoire Delacourt. La obra se representó ayer por primera vez ante el público valenciano, y mantendrá una sesión diaria hasta el próximo domingo.

La pieza, adaptada por Yolanda García, narra «lo que de verdad importa en la vida» a través de la historia de Martina, una mujer a quien le toca el Euromillón. «Lo lleva en secreto, por ello le tocará plantearse muchas cosas, entre ellas, su relación sentimental», y añadió: «El amor nunca resiste a la verdad. Todos mentimos para que nuestra vida siga sin sobresaltos», confesó la actriz.

Es la primera vez que Barrera va a defender un papel dramático en soledad sobre el escenario, un reto para el cual aseguró estar preparada. «Me encanta el teatro. Cuando me subo al escenario me abandono para adaptarme al texto. Nunca elegiría un personaje cómico únicamente para gustar al público», aseguró Barrera, consciente de que el público la recuerda por sus intervenciones en series de humor como «Aquí no hay quien viva» de Antena 3 o su participación en en el concurso «Tu cara me suena».



Difícil elección



Según la actriz, esta obra le ha hecho plantearse muchas cuestiones en la vida. «¿Realmente necesitamos todo lo que tenemos? ¿O nos hacen creer que lo necesitamos? Ser rico es una actitud frente a la vida. Tenemos muchos ejemplos de gente adinerada que no se siente satisfecha, que no tiene un motivo para levantarse por las mañana», aseguró. «El dinero ayuda a alcanzar la felicidad, no vamos a negarlo, pero no te la da por completo».

Martina es una mujer «invisible, anodina, que pasa desapercibida ante la vida. Ella intenta agradar a todo el mundo con su sonrisa», según la actriz. Todo cambiará cuando un día sus sueños estén al alcance de su mano gracias a un gran golpe de suerte. A Martina le tocarán 18 millones de euros en el Euromillón. «Ella se pregunta lo que todos ante ese premio: ¿El dinero nos hará felices o nos convertiremos en unos desgraciados», explicó la actriz. Martina se verá abocada a elegir entre cambiar su vida por completo por cumplir sus grandes sueño o «pensar en las pequeñas cosas». «Si me tocara la lotería lo tendría claro. Me compraría un teatro. Llamaría hoy mismo a Enrique Fayos», bromeó Barrera.