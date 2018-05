La compañía Alien Express gana el Certamen Coreográfico de 10 Sentidos

La compañía de Eslovenia Alien Express ha resultado ganadora del Certamen Coreográfico del Festival 10 Sentidos que tuvo lugar este miércoles y jueves en La Rambleta. El galardón está dotado con 2.000 euros y una figura.

Con el título 'Our friends Tony', los bailarines Zigan Kranj?an y Ga–per Kun–ek proponen un espectáculo en el que Tony es un alienígena. "Tony es nuestro amigo. En un trío, él es el que hace el dueto. El líder de aguda coreografía. Nosotros somos solo seguidores, creyentes. Como bailarín, domina las habilidades del vuelo y los cambios de la danza infinita. Él es la danza que todos bailamos, me dijo?", señalan desde la compañía. En esta actuación, el dúo Alien Express se centra en comunicar o hacer visible algo que no está ahí. Un amigo imaginario. Con una imaginación coreografiada en espacio-tiempo, los bailarines exploran juntos el potencial de la técnica de 'contact improvisation' y la comunicación, "hasta tal punto que te preguntas a ti mismo si Tony de hecho está ahí".

Además, la Denis Santacana Compañía de Danza, de Bilbao, con la pieza 'Encuentros' se hizo con el premio del público. Sobre la obra, Víctor Fernández y Denis Santacana reflexionan que "perdido entre la gente observo el dibujo ramificado que ha quedado a mis pies. Relleno mi copa y le devuelvo la mirada al reflejo. Imagino una realidad paralela en la que esa figura esta vez ha tomado otra decisión. Con disimulo, derramo el líquido y el dibujo de nuevo ha cambiado. Deseando mentalmente todos mis movimientos, obsesionado por la idea de que cada pequeña acción, cada decisión, cada encuentro, pueda suponer el comienzo de un sinfín de caminos. Bajo la copa y me observo en el mismo punto de partida. ¿Cuál es la decisión correcta? Quizá sea el momento de dejarse arrastrar por la marea".

Los diez coreógrafos finalistas mostraron sus obras ante un jurado profesional formado por Àngels Margarit, directora del Mercat de les Flors (Barcelona), Assen Assenov, director de ONE Foundation for Culture and Arts (Bulgaria), Laura Kumin, directora del Certamen Coreográfico de Madrid, Mar Jiménez, coordinadora del Festival Dansa València, Aja Jung, directora de Belgrade Dance Festival (Serbia), Anders Beyer, director de Bergen International Festival (Noruega) y Fons Dejong, programador de Theater aan het Vrijthof, Maastricht (Países Bajos).

El Certamen Coreográfico ha recibido este año más de 250 propuestas de todos los continentes, de los que se eligieron a 10 finalistas, teniendo en cuenta la calidad, la novedad y la particularidad de la pieza y un discurso coreográfico propio, así como la relación de la obra presentada con el lema de esta edición, 'Invisibles'.