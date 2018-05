Los niños sueñan con Los Beatles

Cada vez que Little Niño se duerme aparece en el imaginario mundo de alguna banda legendaria donde le ocurren mil y una aventuras en compañía de su oso Renato. Little Niño descubre€ a los Beatles es la primera entrega de una serie con la que la colección Ballena (Bang Ediciones) quiere fomentar la cultura musical en los más pequeños y acercarles a muchas de las canciones que forman parte de la banda sonora vital de sus padres y abuelos. En un homenaje al pionero del cómic, Little Nemo, considerado el primer gran clásico de la historia del género, el autor de esta primera entrega, Dani Llabrés (València, 1971), se inspira en las canciones del cuarteto de Liverpool para ilustrar las aventuras de su pequeño protagonista.

Así, Little Niño y Renato caen con su cama por un mar de agujeros («Sea of Holes») para acabar en un campo de fresas («Strawberry Fields»), mientras el oso de peluche desaparecerá agarrado a un submarino amarillo («Yellow Submarine»). En su búsqueda, Little Niño se topará con muchos personajes que pueblan el universo de las canciones de los Beatles: Lucy en su cielo de diamantes («Lucy in the Sky with Diamonds»), la morsa y el hombre huevo («I am the Walrus»), el loco en una colina («The Fool on the Hill»),..

El autor de Little Niño descubre€ a los Beatles -obra ilustrada por Jaime Pantoja (Madrid, 1983)- asegura a Levante-EMV que «nunca pensé que escribiría libros para niños ni que disfrutaría tanto haciéndolo. No sé muy bien por qué, pero tras la inesperada propuesta de Jaime me vino a la mente aquel pionero del cómic de principios del siglo pasado llamado Little Nemo. Little Niño le rinde tributo y, como a su antecesor, le suceden cosas de lo más extrañas cada vez que se va a dormir. En el caso de Little Niño, que aparece en el universo de algún legendario grupo de música», dice Llabrés.

Pero, ¿por qué los Beatles y no los Rolling, por ejemplo? «A todo el mundo le encantan los Beatles y nosotros no somos una excepción. Además, Little Niño va a ser una serie, por lo que los Fab Four no excluyen otras posibilidades», señala Llabrés. «Sin ir más lejos, la próxima entrega estará protagonizada por los Rolling Stones. Ojalá el proyecto tenga el suficiente recorrido como para que Little Niño descubra a nuestros adorados Who y Kinks», añade Pantoja.

La música de los Beatles, sobre todo en su época más psicodélica, invita en gran parte a la fantasía. «El bestiario de los Beatles está repleto de personajes impagables a cada cual más surrealista, entrañable o delirante. Pocos grupos tienen una discografía con un elenco tan idóneo para el cuento infantil», apunta el valenciano. Aunque «si bien sus canciones no son infantiles, sus personajes encajan a la perfección en una narración onírica, y eso funciona estupendamente a nivel infantil. Los Beatles siempre han sido un poco niños, siempre fueron jóvenes, se separaron aún siéndolo», matiza Pantoja.

Para Llabrés, «las aventuras de Little Niño pretenden acercar a los más pequeños a la música en general y a la música de sus mayores en particular. La intención es que sirvan para que padres, hijas, nietos, abuelas, sobrinos y tías disfruten todos juntos de la música y de sus grupos favoritos». Por su parte, Pantoja destaca que esta obra «es un cuento de ficción, además de divulgativo. Es una introducción amable a la música a través de una historia divertida. Un juego interactivo donde padres e hijos buscarán y encontrarán canciones y escucharán música en familia».