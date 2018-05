Berklee y València visibilizan en EE UU la música como motor de desarrollo de la región

Berklee College of Music acoge este jueves en su sede en Boston un evento organizado por el campus de Berklee en València y por Turismo València en colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo, la oficina de Turespaña en Nueva York y el Instituto Cervantes at Harvard University. Dichas instituciones han decidido aunar sus esfuerzos para visibilizar en EE UU la importancia de la música en València, uno de los lugares del mundo con más músicos per cápita, con una rica tradición musical que la ha convertido en un destino de referencia para los amantes de la música y la cultura, y que ha conseguido convertirse en la ciudad elegida por Berklee para establecer su único campus internacional fuera de Boston.



Se trata de un acto pionero entre una universidad de prestigio en todo el mundo como Berklee y una entidad pública como Turismo València, con el fin de elevar la capital como un referente en las industrias de la educación, el turismo, la cultura y el entretenimiento.



Al evento acudirán distintos medios estadounidenses, instituciones educativas, agentes de viaje y tour operadores para conocer de primera mano la inmensa oferta musical y cultural de Valencia, que acoge algunos de los festivales de referencia del territorio español y a cientos de orquestas y bandas sinfónicas.

Asimismo, conocerán el papel que juega para una universidad como Berklee poder ofrecer sus prestigiosos programas en Europa, ampliando con ello su dimensión global y favoreciendo la incorporación de sus más de 2.000 alumnos en València, procedentes de 71 países, a la industria global de la música. Objetivo que hasta la fecha se está cumpliendo, con el 90 % de sus graduados de máster activos en la industria de la música en más de 40 países.



En palabras de María Martínez Iturriaga, directora ejecutiva del campus de Berklee en València, "con un ecosistema musical y cultural vibrante, València reúne las condiciones idóneas para atraer y retener talento de todo el mundo en los ámbitos de la educación, las artes interpretativas y el entretenimiento, lo cual es un factor esencial para el éxito de nuestro campus y, al mismo tiempo, para el desarrollo del tejido de las industrias creativas de la ciudad."



Como afirma Iturriaga, "Berklee ofrece más de 100 eventos y conciertos gratuitos en Valencia al año. Nuestra relación con la ciudad y con su comunidad no cesa de crecer, y queremos continuar siendo un agente activo en su desarrollo como un enclave musical y cultural. Asimismo, queremos atraer a València a futuros profesionales de la industria de la música desde distintos lugares, como los EE UU, para que puedan acceder a programas de educación superior de primer nivel como los de Berklee, con una experiencia que a la vez les enriquezca y proporcione una visión global".



La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y concejala de Turismo, Sandra Gómez, ha destacado que "para València es un privilegio albergar la sede europea de una de las mayores escuelas de música del mundo. Es, además, una fuente de oportunidades, tanto por el prestigio internacionalmente reconocido de Berklee como por la posibilidad de acoger en nuestra ciudad la creatividad, el compromiso y el innegable talento de grandes músicos profesionales".



Sandra Gómez ha explicado que "dar a conocer la oferta turística y cultural de València en Boston es una oportunidad para potenciar el turismo procedente de Estados Unidos en nuestra ciudad. Un mercado potencial que el año pasado registró en Valencia casi 59.500 visitantes, un 13,3 % más que el año anterior, realizando casi 140.000 pernoctaciones".



Durante el evento tendrá lugar un concierto a cargo del bajista peruano Oscar Stagnaro, ganador de 6 premios Grammy y director ejecutivo del programa Berklee Latino, que liderará un quinteto de latin jazz compuesto por alumnos de Berklee. El evento finalizará con una sesión de networking acompañada por tapas y vinos españoles.