València acogerá el festival Pops Marítims

La Mutant de València acogerá los próximos días 18 y 19 de mayo el festival Pops Marítims con un cartel en el que figuran nombres como los de Pony Bravo, Júlia o Dorian Wood, entre otros.

En esta ocasión, "se ha trabajado duro con el recién inaugurado espacio La Mutant para poder diseminar las propuestas en dos jornadas y tratar de consolidar organizativa y sonoramente el festival como referencia de otras músicas de autor en la ciudad de València", tal como explican los responsables de la iniciativa.

El festival piensa la música "desde un punto de vista colectivo, por lo que busca la implicación de los artistas locales y la participación del público".

Por el escenario de Pops Marítims 2018 parasán los sevillanos Pony Bravo, que llegarán con su indisciplinada e irreverente psicodelia. La banda de rock andaluz presenta una particularidad diferenciadora: tienen humor y una combinación de reflexiones populares y filosóficas que los hace únicos. Una banda para seguidores de Wes Anderson y de Albert Serra.

Por su parte, Júlia toma el nombre de la novela de Isabel-Clara Simó, toda una declaración de intenciones de sus creadoras. Júlia ya pasaron por uno de los escenarios del festival en la edición 2017, y en ese momento ya nos avanzaron algunas de las perlas de lo que ha sido finalmente su trabajo 'Próxima B'.

El polifacético zaragozano Bigott se encuentra en estos momentos presentando su disco numero nueve, 'Candy Valley'. Pero en Pops Marítims pasará parar mostrarnos su faceta dj, y con ella el abanico de propuestas que construyen y alimentan su imaginario artístico.

El huracán prolífico y emocional de Dorian Wood, establecido en Los Ángeles, lleva más de 10 años sorprendiendo a público, críticos y programadores (SM, Pirineo Sur, Primavera Sound ...), y ahora llega a València para abrir el espectro internacional del festival. Lo hará presentando un nuevo trabajo en formato EP que acabará de redondear su directo, donde conjuga grandes canciones de su reciente Xalá y también de sus últimos trabajos, donde destaca Rattle Rattle.

Además, Anari Alberdi, que hacía más de 10 años que no hacía acto de presencia en la ciudad del Turia, desembarcará en el certamen con una parte excelente de músicos conformados por miembros de Inoren Ero Ni, Lisabö o BAP, entre otros. La ternura y fuerza de la propuesta seguro hará retumbar La Mutant, auguran.

Jordi Lanuza, el alma del grupo de culto barcelonés Inspira, debuta en solitario con 'Com a casa', donde muestra su vertiente más íntima, emocional y cercana al público. Un disco producido por el también prolífico Pau Vallvé (Maria Coma, Standstill, Estaislau Verdet), quien presentó su directo en la pasada edición del festival.

Recién terminada la gira de 'La força', El Petit de Cal Eril vuelve este 2018 con un nuevo trabajo, de forma triangular. El disco ha sido producido, grabado y planificado como una trilogía de EPs, siendo este triángulo equilátero primigenio el hilo conductor de un directo que se espera mágico.

Promesas

North State, que sustituirán al anunciado Vurro, se configuran como una de las promesas del 2018. Paz y Laia Vehí han unido sus viscerales personalidades para producir su primer single 'I Know You', un tema magnético que deriva hacia géneros como el bass experimental o el future garage.

Finalmente, los alcoyanos We Are Not Brothers (WANB) presentan su último trabajo 'III', con colaboradores de lujo como Ana Curra, Hugo Mas o The Suicide Western Culture. Un directo clamoroso, en formato banda y con un despliegue audiovisual que ya ha suscitado numerosas buenas críticas entre los medios especializados y generalistas.