El 7 de julio, Bombas Gens celebrará su primer aniversario. Un centro de arte que en tiempo récord se ha convertido en referencia de la cultura contemporáneo. Multipremiado por la respetuosa rehabilitación del antigo recinto fabril de Borso di Carminati, el museo ha sido posible a la Fundació per Amor a l´Art, que preside el empresario José Luis Soler y dirige Susana Lloret.

Lloret fue profesora titular de Psicometría de la Facultad de Psicología de la Universitat de València desde 1999 hasta 2014, donde pasó a dedicarse en exclusiva a la Fundació per Amor a l´Art.

«Nunca pensé en marcharme de mi querida facultad. Echaré de menos las clases, los alumnos (los que tenían interés, los otros no) y cómo no, a mis compañeras y amigas», cuenta Lloret, para acto seguido justificar su salida de la docencia universitaria en aras de un desafío superior. «Pero la vida me ha puesto delante de este maravilloso proyecto. No podía decir que no. Humildemente trataré de aprender lo que necesite, preguntaré lo que no sepa, y escucharé a quien tenga más experiencia. Desde luego que pongo en esto todo mi corazón».

La Fundació per Amor a l´Art se constituyó en mayo de 2014, su primera actividad fue el Centro de Acogida San Francisco Asís en Palma de Gandia. Después prestó su apoyo a la investigación en enfermedades raras y, en concreto, a la enfermedad de Wilson. Mientras que la creación de un museo surgió para compartir la colección de arte.

«Creemos que compartir requiere coordinar esfuerzos, y funciona para cualquier cosa: para la investigación, el afecto, el arte, la atención y cuidados a los desfavorecidos€ La Fundació tiene diferentes áreas que engloban todo eso. Y las queremos compartir», sostiene Susana Lloret.