"Zero", de David Macián, gana el festival "Films on the road" de València

"Zero", el nuevo proyecto del cineasta David Macián basado en el cuento de "Mensaje en una lata" de Isaac Rosa ha sido la producción ganadora del Festival Internacional de Cortometrajes de Radio City, Films on the Road, cuyos premios se entregaron el pasado viernes.

"Zero" no sólo ha resultado ganador del Premio del Jurado sino que también ha sido galardonado con el Premio otorgado por el público de este festival valenciano.

En este nuevo proyecto, el equipo de la premiada película "La Mano Invisible" se plantea qué es lo que puede pasar en una ciudad entera cuando todos sus habitantes deciden decir "no". En esta ocasión, busca hacer un ejercicio de reflexión "sobre el poder puede llegar a tener la gente cuando decide organizarse", según han señalado los responsables del film.

Los protagonistas de "Zero" son los actores Javier Gutiérrez y Josean Bengoetxea que, además de haber participado en "La Mano Invisible" tienen sendos premios Goya por "El Autor" y "La Isla Mínima".