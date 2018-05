El Palau fusiona el jazz valenciano y mundial

El Festival de Jazz del Palau de la Música afronta su próxima edición -la 22- con un cartel que reunirá a grandes estrellas internacionales y a reconocidos músicos valencianos. La cita será entre el 8 de junio y el 17 de julio. Así lo anunciaron ayer la presidenta del Palau de la Música y concejala de Cultura, Glòria Tello; el director del auditorio, Vicent Ros; y el coordinador del festival, Enrique Monfort, trabajador del Palau de la Música y que debuta al frente del ciclo jazzístico.

El programa incluye 25 actuaciones, de las que 17 serán en el Palau y ocho en barrios y pueblos. Habrá 10 conciertos gratuitos, dos en los jardines del auditorio y ocho en Benimaclet, Patraix, Ayora, Monteolivete, Russafa, El Perellonet, El Cabanyal y Ciutat Vella, además de contar con más de 300 músicos. Los responsables del festival presumieron de la destacada participación de músicos valencianos (un 40 %), así como de una amplia presencia femenina (otro 40 %). En cuanto al presupuesto, el ciclo cuenta con 157.626 euros, 12.000 más que en 2017.

Como cabeza de cartel se sitúa el legendario guitarrista Pat Metheny, ganador de 20 premios Grammy, que estará el 4 de julio después de 17 años de ausencia. Le seguirá Al Di Meola, que presentará Opus al 8 de julio con una sesión doble con Kenny Garret. El público de jazz contemporáneo podrá asistir también al concierto del pianista Brad Mehldau el 10 de julio. No faltarán dos «leyendas» como el contrabajo Ron Carter el 3 de julio y el saxofonista Benny Golson, el 15 de julio.

Los proyectos más fronterizos corresponden a Lambchop el 5 de julio o el ganador de Eurovisión en 2017 Salvador Sobral el 7 de julio con Excuse me y Buika el 14 de julio con su nuevo disco Para mí. No faltará la fusión flamenca con Antonio Lizana y Amparo Sánchez, Amparanoia.

El jazz valenciano estará representado el 8 de junio con la Orquesta de València, dirigida por Ramón Tebar y el pianista Nachito Herrera. Al día siguiente le toca el turno al proyecto Epitaph de Charles Mingus por Clasijazz Big Band, dirigidos por Ramón Cardo. El 1 de julio actuará la Berklee València Faculty All Stars, en un concierto cuya recaudación servirá para becar un músico valenciano en su campus de verano. El 12 de julio actuará el Voro García Quintet; el 13 Perico Sambeat con su proyecto dedicado a Zappa y el 17 de julio Ximo Tébar Band que presenta Con alma.

Este año -y como novedad- son dos los conciertos a los Jardines de Palau: el 27 de junio será la Big Band de mujeres Micaela Chalmeta Big Band, dirigidas por David Pastor. Y al día siguiente -y por primera vez en el festival- actuará la Banda Municipal de València con Jesús Santandreu.