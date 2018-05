El «Television» Richard Lloyd toca hoy con Marc Jonson y Ramírez en València

Después de haber girado con Ken Stringfellow y con Marc Jonson, el valenciano Ramírez Exposure vuelve a juntarse con auténticas leyendas del rock para subirse a un escenario y tocar buena música. Lo hará esta noche en el Loco Club acompañado de nuevo por Jonson (cuyos discos se acaban de reeditar en España), y también con el mítico Richard Lloyd, guitarrista fundador de Television y que ya colaboró con Ramírez en su disco «Young is the new old». «Cuando estábamos grabando el disco Marc me dijo que conocía a Richard, que era el tío más honesto de la música y que sería buena idea pedirle colaborar -explicaba Ramírez el pasado octubre en una entrevista a Levante-EMV-. Al final nos mandó cinco o seis pistas de guitarra. No esperaba que quisiera, pero su aportación del disco es muy importante, igual que la de Brian Young o Ken Stringfellow». Ramírez, Jonson y Lloyd estarán arropados por la sección rítmica de Xavi Muñoz y Marcos Junquera.