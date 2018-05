Ramón Tebar: "El protagonismo de la OV en España no está al nivel de su calidad musical"

¿Cómo calificaría los 75 años de la Orquesta de València?

Un éxito. Que una orquesta sinfónica después de 75 años de existencia, haya pasado por varias crisis económicas estatales, como la última, y que no haya cesado su actividad, y se haya convertido en la orquesta y símbolo nuestra ciudad es un éxito en su trayectoria.

¿Cuáles son los retos que debe afrontar la OV?

El reconocimiento del potencial musical y humano de esta orquesta, a través de una mayor visibilidad.

¿Qué responsabilidad siente en este 75 aniversario?

Recoger el testigo de la tradición creada y experimentar, abrir nuevos horizontes. Hay un riesgo en conformarse con lo que se ha hecho hasta ahora y se podría traducir en un estancamiento. Creo que debemos perder el miedo a equivocarnos si es necesario para poder experimentar cosas nuevas. Las orquestas en todo el mundo están adaptándose a los nuevos tiempos, y aunque a priori pueda resultar incómodo, debemos comenzar a flexibilizarnos.

¿Cómo le gustaría ver en el futuro a la OV?

La OV ha de crear una imagen propia y personal. Tenemos que diseñar proyectos, no sólo inéditos para la orquesta sino a nivel nacional, mientras elevemos el nivel musical que podamos ofrecer. Me gustaría que fuera una orquesta en la que cada valenciana y valenciano la sintiera como propia. Siempre me ha fascinado ver como en ciudades como Viena, la gente se siente identificada con su orquesta. Se ha convertido en un valor más de su identidad.

¿Cuál es el lugar que debe ocupar la OV en España? ¿Es suficientemente reconocida?

Aunque seamos la tercera ciudad de España, no me interesa tanto el ranking como la diferenciación. Desde mi punto de vista, a la orquesta le falta presencia en el Estado. Su protagonismo no está al nivel de su calidad musical.