El premi Estellés de poesia recau en el barceloní Albert Garcia Elena

Com si la vida es contara a un nen del veïnat perquè no és fàcil d´entendre a la primera i sense berenar, la XVII edició del Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot ja té guanyador després que el jurat es reunira en la Casa de Cultura per a deliberar i prendre la decisió. El guanyador és el poeta barceloní Albert Garcia Elena (1970), que s'ha alçat amb el premi per la seua obra Tòtem Ordre, un poemari entre el fenomen natural (o material), especialmetn animal o planta de concordança mítica, i eixe arranjament, eixa disposició regular de les coses, les unes amb relació a les altres.

A aquesta edició s'han presentat un total de 32 poemaris, tots ells «de molt bona qualitat», segons el Jurat conformat per Begonya Pozo, Ana Ballester i Elm Puig i Mir, guanyador l'any passat amb La invenció del sotabosc, amb la qual el guixolenc incitava a parlar amb ombres, a conversar amb peixos o a dissoldre's en el paisatge quotidià, «mentre les òbiles custodien el pas del temps». El certamen el convoca anualment el municipi de Burjassot en homenatge i per no perdre la memòria del seu genial escriptor Vicent Andrés Estellés, nat al seu si.

El poeta que no és el mateix

Albert Garcia Elena, el guanyador d´enguany, és Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, ha publicat quatre llibres de narrativa i ha estat inclòs en diverses recopilacions, antologies de relats breus i poesia, sovint amb diferents pseudònims. És especialista en formats breus, aforística i ludolingüística, i també ha guanyat el 21è Màrius Torres de poesia per Silur d'amagatotis, dedicat al poeta de Lleida Carles Hac Mor, recentment desaparegut.

Garcia Elena resideix a Barcelona i treballa en la Institució dels Lletres Catalanes. La seua escriptura és fresca i antimètrica. I també són seues les paraules: «La crisi d´identitat em dugué al psicòleg per saber qui era jo realment, però continuo perdut; des que em conec no sóc el mateix».

El premi està concedit per l'ajuntament i la Fundació Vicent Andrés, amb una dotació de 9.000 euros. Gràcies a la col·laboració amb Bromera, es publicarà el poemari i es presentarà coincidint amb la cerimònia de lliurament, en la primavera del 2017.