Setanta anys de l'Orfeó Universitari

Els Concerts de Nadal, organitzats per l´Aula de Música de la Universitat de València, finalitzen demà, 23 de desembre, amb les actuacions tradicionals de l´Orfeó Universitari de València al Palau de la Música (20 hores) i la Secció de Cambra de l´Orquestra Filharmònica de la Universitat, a la Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot-Paterna (13 hores).

L´Orfeó, dirigit per Francesc Valldecabres, oferirà la 57a edició d´El món canta davant d´un bressol, un concert «important» amb el qual s´inicia el 70 aniversari de la formació coral el 2017.

El concert, que reunirà vora 300 persones sobre l´escenari, es divideix en dues parts. La primera, Saint Nicolas, a cantata op.42, és una obra de 1948, de Benjamin Britten, seleccionada per Valldecabres perquè «a més de tindre pràcticament la mateixa vida que l´Orfeó, és una icona de les festes de Nadal que narra la història de Sant Nicolau». Escrita per a dos cors, orquestra i un tenor, participaran en la seua interpretació Pequeños Cantores de València, l´Orquestra i Cor del Conservatori Professional de Catarroja, i Vicent Romero com a veu solista. La segona part, titulada Un pessebre molt coral, inclou deu nadales cadascuna de les quals «estarà dedicada a un personatge del pessebre».

Este concert es caracteritza, a més, perquè conjuga música i pintura. L´artista resident de l´Orfeó enguany ha estat l´il·lustrador valencià Jesús Huguet, qui ha dissenyat el cartell i el programa de l´espectacle nadalenc.

Francesc Valldecabres apunta, en aquest sentit, que l´Orfeó Universitari de València continua amb el seu projecte de residències, establint vincles amb artistes valencians, consagrats o joves promeses, enllaçant així l´àmbit musical amb altres camps artístics de la cultura valenciana, la qual cosa és un exemple de la complementarietat de les diferents disciplines artístiques. Les entrades estàn a un preu entre 5 i 10 euros.

Stravinski i Schönberg

Pel que fa a la secció de Cambra de la Filharmònica de la Universitat, sota la supervisió d´Hilari Garcia, oferirà un concert especial de Nadal el mateix dia, a les 13 hores, a la Sala Darwin del Campus de Burjassot-Paterna. Segons el director, el concert estarà dirigit pels alumnes del curs de Direcció d´Orquestra que imparteix ell mateix. Una posada en escena de la Secció de Cambra, acompanyada per dos pianos, Ferran Ruiz i Sergio Campayo, que l´Orquestra estrenà el mes passat a Xàtiva en un concert dedicat a l´Associació d´Amics de la Costera.

El programa, eminentment didàctic, el composen l´obra de Stravinski Huit miniatures instrumentals; de Debussy amb arranjaments d´Arnold Schönberg, Preludi a la migdiada d´un faune; i de Saint-Saëns, amb El carnestoltes dels animals. L´entrada és gratuïta.