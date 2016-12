Messa i Baudelaire: olorar el ja veuràs

En la sèrie de novel·les de Dune, (eixa ciència ficció-thriller de F. Herbert, que li va valdre en el 66 del premi Hugo), Connexió és el nom amb el qual es coneix un planeta, seu de la caserna general de les Honorades Matres a casa Capitular, allà a les portes del cel. Una història que va ser feta cine per Lynch no sense que abans Jodorowsky treballara en el mateix projecte en els setanta, convidant als que va anomenar els «cinc samuráis», mítics homes d'art entre els quals es trobaven Welles, Dalí, l'anglès Chris Foss, Pink Floyd i el suís Giges, sota la direcció artística de Moebius. Una novel·la dedicada «a la gent la feina de la qual va més enllà de les idees, al regne dels «materials concrets i reals», als ecòlegs de les terres àrides, on siga que estiguen, en qualsevol temps en què treballen, aquest esforç de predicció els és dedicat amb humilitat i admiració». I és que la connexió sempre és complementària i travessa espai i temps i si ho veus, ja veuràs.

Una sincronia que, salvant l'invisible, es donava ahir al Museu Valencià de la Il·lustració de la Modernitat (MuVIM) al voltant d'una taula redona sobre el treball de Messa, pseudònim de Francesc Sempere F. de Mesa (1915-1996), l'obra empaperada del qual es pot visitar fins al 5 de febrer en l'exposició Messa. Palpitacions i art gandul. Un creador, un treball de recorregut lliure i experimentació constant, tremendament descarnada per a l'època, audaç en el seu impuls i d'esperit indomable. Palpitant en ironia i erotisme.

Una joia de sis

Els seus comissaris, el seu fill Fèlix Sempere i l'artista Artur Heras, compartien taula amb la historiadora de l'art Raquel Baixauli, el poeta Eduard Verger i el professor d'estètica Anacleto Ferrer per a presentar una joia. Sis serigrafies de l'artista de la Vall d´Albaida cosides amb poemes d'aquell que va ser considerat el Dante d'una època decadent, el senyor Baudelaire i Les flors del mal, aquell limb de baules i aires en profund homenatge a l'autor d'Albertus, La comèdia de la mort i Viatge a Espanya, de l'impecable mag de la llengua francesa, T. Gautier.

Segons Ferrer, hi ha almenys tres punts (i un de regal) que permeten la connexió d'aquestos dibuixos de Messa amb els poemes que els acompanyen, La Bellesa, Bohemis de viatge, Don Joan als inferns, La geganta, L´aparegut i Un fantasma: III. El marc. Els punts de connexió són llocs recurrents en l'obra del francès i als quals Messa posa la carn.

Segons Ferrer, Baudelaire és el primer, amb Victor Hugo, que abandona el concepte de bellesa clàssica per a introduir una altra que és complementària de la lletjor. És a dir, «no hi ha una bellesa sense la contrapart». I encara que Messa no compartia amb l'autor d'Alenzón la seua vena urbana, «tots dos van de la mà en eixe fixar la vista més que en el referent platònic, en el mundà».

Segons Fèlix Sempere, Messa mostra «la dualitat de la cosa eròtica i la bruta, la prostitució de les dones a Rota, dones rubensianes la part superior de les quals és esquífica i grollera encara sense perdre l'espiritualitat». En les seues anotacions autobiogràfiques, afegeix Ferrer, «Messa mostrava la seua fascinació pel món de la prostitució de carrer, allò prohibit. I parla del barri xinés de València i Barcelona. I en eixe punt coincidia amb el francès, que sentia fascinació per la distorsió, i un erotisme no associat a la bellesa».

El tercer punt viatja fins a Sartre, que va escriure sobre Baudelaire, del qual li cridà l'atenció el seu antinaturalisme, que en Messa apareix també com argument diferenciador. «Aquest associar la naturalesa a les coses que no li interessen. Ni els poetes romàntics, ni arbres, boscos, rius, muntanyes, sinó la ciutat. Tampoc la sexualitat procreativa, que diu, és pròpia d'animals, sinó la luxúria i altres marginals. No els paradisos naturals sinó els artificials, no sols alcohol i drogues, tot el que conté l'artifici, que l'art també ho és.

I el bonus track: la importància que tots dos atribueixen a la comicitat. A Messa se li pot olorar. I Charles va mostrar com l'olor consolta més que cap altre record. Pot ser perquè adorm el pas del temps.