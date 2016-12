En Nadal, un llibre és el millor regal!

Regalar llibres és una bona opció en qualsevol moment, i el Nadal no és cap excepció. Cal trencar el tòpic del llibre com a recurs d´última hora, regal fàcil i avorrit. Per a fer-ho, hem d´ajustar la classe d´obra que elegim als gustos de la persona que la rebrà, ja que una bona tria convertirà el llibre en un regal magnífic. Per això, des la Fundació Bromera vos proposem alguns consells perquè els vostres presents literaris siguen tot un èxit.

Un llibre per a cada persona

Hem de recordar que el llibre que regalarem no és per a nosaltres, de manera que ens hem de centrar en les preferències del destinatari, encara que no coincidisquen amb les nostres. Per exemple, cal evitar obsequiar un xiquet amb un volum de lectura obligatòria a l´escola. El llibre, com qualsevol regal, ha de ser rebut com un present agradable, mai com un deure o una obligació.

A més a més, l´obra pot «acompanyar» discretament un altre obsequi per a facilitar l´accés als llibres a aquells que són reticents a la lectura: podem regalar un volum sobre ciclisme en companyia d´un complement per a la bicicleta, o un receptari amb un estri de cuina. Així, l´obra pot ser un acompanyant ideal que, sens dubte, atraurà l´atenció de l´obsequiat.

Un regal únic

Pocs presents poden ser personalitzats de forma tan clara com un llibre. Si triem una obra adequada i hi afegim una dedicatòria sincera, obtindrem un regal immillorable. D´altra banda, el contingut pot convertir-se en un missatge privat per a aquells amb qui tenim una relació especial si, per exemple, regalem un poemari d´amor, o una guia sobre aquella ciutat que els agrada tant i que sempre han volgut visitar amb nosaltres.

Tanmateix, hem d´anar alerta amb els llibres en format «de luxe», amb enquadernacions dures i magnífiques il·lustracions, pensats expressament per a ser regalats. Són més cars i, sovint, la presentació és més important que el contingut. Si no volem que acabe decorant una prestatgeria, hem de procurar que, a més de bonic, siga interessant per a la persona que el rebrà. Per últim, hem de recordar que no cal esperar una data fixada per a regalar llibres: els presents inesperats són els que més força tenen. Regalem llibres no únicament per Nadal.