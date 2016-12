El cabaret «Les arts del cel» obri el V Festival de Circ i Teatre d'Ontinyent

El cabaret Les arts de cel va inaugurar ahir, a la plaça Major d´Ontinyent, el V Festival de Circ i Teatre al Carrer, una mostra inclosa en la campanya de Nadal Ontinyent Il·lusiona «amb l´objectiu d´oferir cultura de qualitat i gratuïta al carrers per a retenir i per atraure gent al comerç urbà d´Ontinyent», tal com va explicar l´alcalde del poble, Jorge Rodríguez, en la presentació.

L´espectacle inaugural va comptar amb tres números de primera qualitat de circ aeri, amb un mestre de cerimònies, Pau Blanco, que va oferir els seus monòlegs còmics per anar donant pas al trapezi fix d´Arnau Andreu, la corda llisa de Marta Erra i el trapezi doble de La Fem Fatal. Quasi una hora desafiant la gravetat per a encetar el V Festival de Circ i Teatre d´Ontinyent, que portarà als carrers ontinyentins, des d´ahir i fins el proper 5 de gener, onze actuacions en vuit espais escènics repartits per tots els barris de la ciutat.

Arnau Andreu ha actuat amb el seu trapezi a ciutats com Reus, Barcelona o Rotterdam. Marta Erra, de la companyia Si lo sé no me cuelgo ha treballat també amb Kanbahiota Trup de Madrid o la companyia Toniton. La Fem Fatal, per la seua banda, ofereix una perspectiva inèdita sobre la intensitat de les relacions a la vida. Una metàfora portada al circ sobre la simbiosi que s´estableix entre les persones, on el trapezi doble llueix pel seu elevat nivell tècnic i acrobàtic. Innovació i frescor amb un toc d´humor absurd que transita entre la innocència i el ser canalla.

Enguany, la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport s´ha sumat a la inciativa conjunta de l´Ajuntament d´Ontinyent i la Diputació de València a través de l´entitat pública CulturArts. L´alcalde de la capital de la Vall d´Albaida i la coordinadora del festival, la regidora Sayo Gandia, han animat a la gent a disfrutar de les festes de Nadal a Ontinyent i aprofitar l´ampla oferta comercial i de restauració existent.

Programació del festival

El Festival de Circ i Teatre al Carrer continuarà aquest dilluns, dia 26, a la Plaça de la Concepció amb el contacontes La ruleta fantástica, d´un grup arribat de Tenerife. Serà pel matí, coincidint amb la presència de l´emissari Real i l´obertura de comerços „tot i ser festiu„; i per la vesprada arribarà El Carrilló de Nadal, de la companyia La Tal.

El dia 27 serà el torn per al barri del Llombo, amb tallers de circ pel matí i l´espectacle La Familia Romanescu, per la vesprada, a la Plaça de la Coronació. El 28, La Troupe Malabo portarà el seu espectacle de clown titulat Oníricus Circus al barri de Sant Rafel. El dia 29, el festival arribarà a la Plaça Santo Domingo, amb els valencians Xa Teatre i el seu eclèctic espectacle amb diverses modalitats de circ. A més a més, es comptarà amb una producció local, a càrrec del taller de teatre del Projecte Trèvol i el sketch Si no plou, què em cau? al Teatre Echegaray, que serà l´únic espectacle amb un cost de 3 euros, que es destinaran al mateix projecte.

El festival celebrarà el dia 30 el Cap d´Any Infantil de la mà de l´espectacle Atrapats en 2016 amb la companyia Contrahecho, una producció que s´estrena per primera vegada a Ontinyent.

Els dies 2 i 3 de gener arriben els shows de la companyia Momusic Circus; i finalment, el 5 de gener, per primera vegada, i dins la cavalcada de Reis, els valencians Ameba Teatre portaran un espectacle itinerant que s´inclourà entre els dos ballets de la mateixa cavalcada.