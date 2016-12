València ofereix tallers de superherois, música poesia, i mirada als estels

L'àrea de cultura de la Diputació de València ha preparat una «extensa programació» destinada al públic familiar per estes festes de Nadal. Hi ha tantes activitats culturals als museus i als carrers, que millor s´expliquen de manera telegràfica, per a no perdre´s.

Avui, dissabte 24, Xest oferirà l'espectacle infantil Els Matins de les Feretes. Circ, manualitats, jocs populars, fira d'editorials, teatre infantil i malabars, des de les 11 fins a les 15 hores, i amb actuacions de Tortel, Ramonets, Scuraplats i Dani Miquel, que posaran en escena l'espectacle Els ma, me, mi, mo mo, músics.

A la Beneficència, hi haurà la Fira de les meravelles. El seu pati acull fins el 31 tot el món del foireforaine, del Circ Gran Fele. També hi hauràn titelles.

Al Museu de Prehistòria de València es faran visites guiades per l´exposició Prehistòria i còmic. Un viatge per descobrir herois selvàtics i primitius monstres. Els matins, contacontes el dies 27, 28, 29 i 30, i també el 3, 4 i 5. Al temps, s´oferirà el taller Superherois de la prehistòria, on els xiquets es podran disfressar dels personatges del còmic per fer una vinyeta vivent.

Al MuVIM, fins el 30 de desembre es pot gaudir del taller Astronomia i Nadal, amb edicions per al públic infantil i adult. Maquetes en 3D per facilitar la comprensió i donar a conèixer l´astronomia de posició i els utensilis de medició de les coordenades celestes.

D´altra banda, el 27 de desembre, per la vesprada, també al MuVIM, es celebrarà el taller Bon Nadal, Pare Tosca, una manera d´apropar el públic a la figura del senyor que va dissenyar el plànol de la ciutat de València. També una ocasió per a que cadascú faça la ciutat dels seus somnis. Un dia, el 27, que també tindrà recital poètic a càrrec de Vicent Camps i Miquel Pérez Perelló. El dia següent, dimecres 28, a les 19 hores, està previst un concert de Nadal a càrrec de La Coral de L´Eliana. Dijous, 29, coincidint amb l´exposició Des de l´altra riba. Solidaritat i poesia, el museu celebrarà el taller Poesia per a xiquets. Este taller, conjuntament amb el del pare Tosca, es repetirà els dies 3, 4 i 5 de gener. I, finalment, el dimecres 4 de gener, a les 18 hores, està previst un recital poètic per als més menuts.