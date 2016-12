Ventall escènic al Musical de part de l'Escalante

La màgia, la naturalesa, el reciclatge, la dansa i la música es combinen en el «ventall escènic» del cicle Nadal a l'Escalante, que l'Escalante Centre Teatral ha desenvolupat per al públic infantil, juvenil i familiar en les dates nadalenques, del 26 de desembre al 4 de gener.

El teatre valencià ha desenvolupat un total de set aventures escèniques que «conviden als espectadors menuts i grans a viatjar per diferents universos sensorials a través de les disciplines artístiques més variades».

La programació d´aquesta sala depenent de la Diputació, i que acollirà momentàniament el Teatre El Musical, ja que l'Escalante està tancat al públic per problemes estructurals, comença el 26 de desembre amb el mag i actor Nacho Diago, que presenta, en Dies de nocilla i màgia, un viatge «teatral i humorístic, carregat d'il·lusió i fantasia, a la dècada dels vuitanta».

Per la seua banda, la companyia TPO proposa els dies 27 i 28 de desembre un viatge virtual, en el qual convida als xiquets a veure Kindur per tal de submergir-se, amb el moviment corporal i les noves tecnologies, en la naturalesa d'Islàndia, a través dels ulls de les seues ovelles aventureres. Els espectadors també podran endinsar-se en l'aventura de Canviar de cara, de LÓla, una instal·lació amb artefactes i instruments creats amb materials reutilitzats, que conviden a «jugar en un univers inèdit» des del dia 27 de desembre al 4 gener.

Així mateix, Vaivé Circ proposa un viatge «temporal i sensorial» en Do Not Disturb, en el qual trasllada al públic a una fàbrica de principis del segle XX. Serà el 29 de desembre. Per la seua part, la companyia Da.te Dansa desafia al públic a endevinar Quin és el meu nom?, una obra guardonada amb el Premi Millor Espectacle per a la Infància FETEN 2015, que s'estrenarà el 30 desembre.

L'Escalante estrenarà el 2017 amb dos muntatges, un de L'Horta Teatre, en el qual els xiquets construiran la banda sonora per a la seua illa Liliput, el 2 de gener, i un altre de Mimaia Teatre, que parlarà en Adéu Benvinguda dels cicles de la vida i la necessitat que les coses s'acaben perquè altres noves puguen començar, en un muntatge reconegut com a Espectacle Revelació FETEN 2013 ,que es podrà veure el 3 i 4 de gener.