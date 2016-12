De sobte, la llum es fa música

­Va de verkami, cavallers. Fins el 14 de gener està oberta la campanya de micromecenatge, a la plataforma totSuma, per tal d´aconseguir finançament i enregistrar el disc De sobte, la llum. Josep Alemany canta Ramon Guillem. Es tracta del primer treball discogràfic del nou projecte de Josep Alemany, que gira amb la musicació de tretze poemes del poeta de Catarroja i tècnic de biblioteques en el seu temps lliure.

Cançons d´amor i desamor, de records, de crítica, d´esperança, d´alegria i de melangia fan un bot del paper a les ones d´un disc que es proposa íntim, on conflueixen el swing, la bossa nova i el bolero entre d'altres. I tot plegat, amanit en clau de jazz. Versos amb els quals moltes persones es poden sentir reflectides, que poden ajudar a identificar i transmetre sentiments emmagatzemats al subconscient. Com per eixemple, Amant, si un dia has de perdre l´amor, no perdes també el mar!, poema que apareixerà al disc i extret del llibre Celebració de la mirada (3i4. Premi Vicent Andrés Estellés dels Octubre). Com també, el cant Un dia. De sobte, un dia és un meló d´Alger, i quina sorpresa l´aigua dolça!, pertanyent a l´últim llibre de Guillem, La set intacta (Pagès editors), amb el qual va guanyar el Maria Mercè Marçal. O un altre que parla d´un vell pont de fusta, «com els teus els meus ulls són de corcó. Carros feixucs, reblerts del carreu de les pedreres, van enfonsant els taulons, lentament esberlant-me els ossos, del poemari Terra d´aigua (ed. 62) i que tanmateix va obtindre el Premi Ausiàs March i de la Crítica Serra d´Or.

Un projecte cuinat amb cura, estima i calma, tenint en compte el màxim de detalls possibles. Segurament, «perquè de sobte, tot allò pel que has treballat, totes les hores de formació i feina invertides, pot esdevenir una realitat. Trobar la llum, és quelcom necessari per a la meua tranquil·litat. Significa arredonir un objectiu que m´acompanya des de fa uns quants mesos. Expressar musicalment el que em transmet la poesia que m´acompanya, serveix per situar-me al món. Reflexionar qui sóc i cap on vaig. Trobar, en definitiva, la llum que em permet caminar», assenyala Josep Alemany.

Els arranjaments s´han fet amb el treball de Pau Seguí i la formació musical es fa amb Jose Reillo (bateria), Xuso Barberà (contrabaix) i Baptiste Bailly (piano/teclats). Així mateix, col·laboren David Cases (saxo), Federico Nathan (violí) i Sergi Garcia (trompeta).